2021-22 All-Area gymnastics team

Wisconsin State Journal’s 2021-2022 All-Area girls gymnastics team

Gymnast of the year

Annika Rufenacht, so., Verona/Madison Edgewood — Rufenacht was the all-around champion at the WIAA Division 1 meet March 5 in Wisconsin Rapids. She also finished first in vaulting, second on uneven bars and the floor exercise and third on balance beam in Division 1. She helped lead Verona/Edgewood to second place as a team.

Co-coaches of year

Verona/Madison Edgewood coach Rachael Hauser and Mount Horeb coach Martha Koller Faust — Verona/Edgewood earned a program-best second-place finish (144.3990 points) in Division 1, behind winner Franklin/Muskego (147.6820). Mount Horeb was runner-up (142.9510) to champion Whitefish Bay (142.150) in Division 2.

First team

Vaulting — Annika Rufenacht, so., Verona/Edgewood, 9.633 points (first in Division 1).

Uneven bars — Annika Rufenacht, so., Verona/Edgewood, 9.60 (second in Division 1).

Balance beam — Emily Craker, so., Reedsburg 9.533 (first in Division 2).

Floor — Samaria Ownby, sr., Madison East/Madison La Follette, 9.433 (first in Division 1).

All-around — Annika Rufenacht, so., Verona/Edgewood, 38.116 (first in Division 1).

Honorable mention

Vaulting — Samaria Ownby, East/La Follette; Olivia Rebout, sr., Janesville Craig; Sammy Knight, fr., Watertown; Sydney Stoenner, sr., Mount Horeb; Alexa Harris, sr., Madison West; Ella Crowley, jr., Verona/Edgewood; Sofia Clark, jr., Sun Prairie; Lexie Weier, sr., Mount Horeb; Mya Tweedy, so., Monona Grove; Lauryn Olson, sr., Watertown; Anya Seffrood, fr., River Valley/Barneveld; Ella Peterson, sr., Mount Horeb; Martha Guelker, jr., Sun Prairie; Avery Greenberg, so., Sun Prairie.

Uneven bars — Alexa Harris, sr., Madison West; Cassie Siegel, jr., Sun Prairie; Olivia Rebout, sr., Janesville Craig; Emily Craker, so., Reedsburg; Anna Messner, Verona/Edgewood; Sydney Stoenner, sr., Mount Horeb; Mya Tweedy, so., Monona Grove; Samaria Ownby, East/La Follette; Lexie Weier, sr., Mount Horeb; Meghan Hurtgen, sr., Watertown; Olivia Fernandez-Hydzik, Baraboo 8.017; Ella Crowley, jr., Verona/Edgewood.

Balance beam — Alexa Harris, sr., Madison West; Lexie Weier, sr., Mount Horeb; Annika Rufenacht, so., Verona/Edgewood; Mya Tweedy, so., Monona Grove; Sofia Clark, jr., Sun Prairie; Sydney Stoenner, sr., Mount Horeb; Violet Statz, so., Mount Horeb; Katie Ryan, jr., Verona/Edgewood; Ella Crowley, jr., Verona/Edgewood; Ella Peterson, sr., Verona/Edgewood; Anna Messner, so., Verona/Edgewood; Samaria Ownby, sr., East/La Follette; Rachel Richert, sr., Reedsburg.

Floor exercise — Annika Rufenacht, so., Verona/Edgewood; Alexa Harris, sr., Madison West; Sydney Stoenner, sr., Mount Horeb; Violet Statz, so., Mount Horeb; Sarah Hershberger, sr., Madison Memorial; Lexie Weier, sr., Mount Horeb; Ella Peterson, sr., Mount Horeb; Meghan Hurtgen, sr., Watertown; Katie Ryan, jr., Verona/Edgewood; Emily Craker, so., Reedsburg; Ella Crowley, jr., Verona/Edgewood; Martha Guelker, jr., Sun Prairie.

All-around — Alexa Harris, sr., Madison West; Samaria Ownby, sr., East/Follette; Sydney Stoenner, sr., Mount Horeb; Lexie Weier, sr., Mount Horeb; Mya Tweedy, so., Monona Grove; Emily Craker, so., Reedsburg; Ella Crowley, jr., Verona/Edgewood; Violet Statz, so., Mount Horeb; Sarah Hershberger, sr., Madison Memorial; Meghan Hurtgen, sr., Watertown; Olivia Rebout, sr., Janesville Craig.

Be the first to know Get local news delivered to your inbox! Sign up! * I understand and agree that registration on or use of this site constitutes agreement to its user agreement and privacy policy.