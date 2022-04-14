Bartels Middle School honor roll, term 3

Principal’s List
Grade 8
Maelie Baerwolf, Jade Blau, Blake Brancel, Ava Bretsch, Eliana Considine, Nora Egan, Hannah Foley, Alex Hartwig, Michael Johnson, Alexandra Kollath, Kaden Krueger, Brynn Langan, Jinu Lee, Riley Paulsen, Aidyn Peterson, Abigayle Ryan, Matthew Wentler, Weston Yelk, Luke Zajda, Violet Zamzow.
Grade 7
Anastasia Alden, Kortnie Askey, Iris Bonin, Addison Butson, Roselyn Cayetano, Julia Chilson, Jefferson Dang, Katherine Hansen, Courtney Hernkind, Issac Hill, Aman Khan, Jaxson Maass, Alexis Madsen, Emma Mejchar, Maddison Mielke, Renee Opiyo, Abby Patchin, Caitlyn Paull, Josie Roberts, Carley Schraufnagel, Brooke VanHorn, Brevin Walker, Samantha Weidner, Alex Zheng.
Grade 6
Alexander Burdick, Jayden Carpenter, Chance Cross, Jules Dumbleton, Stella Egan, Racie Frisch, Danielle Hardy, Makenna Kirkendoll, Broderick Kollath, Olivia Krueger, Tristan Krueger, Colin Langan, Charlotte Leeland, David-Alfred Maier, Sadie Marso, Marren Milton, Danica Owens, Valeria Paulino, Makenzie Perrodin, Bakary Sanneh, Jackson Veloz, Dayne Wagner, Ava Weber.
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“A” Honor
Grade 8
Genesis Albrecht, Emery Bolden, Desiray Charmley, Samantha Christopherson, Caleb Chrudimsky, Tatum Cole, Avah Colsch, Weston Cronn, Dakota Erickson, Landon Erickson, Nathan Essex, Clayton Gessner, Tessa Hill, Matilynn Holtan, Jacquelyn Jamison, Evangeline Johnson, Landon Kassner, Maren Marcks, Isaac Martens, Emma O’Brion, Brycen Quinn, Anna Reece, Violet Rubeck, Adalyn Scanlan, Kylee Schnoor, Matthew Simonson, Addison Stilwell, Gracie Tusa, Trinity Williams, Max Zirbes.
Grade 7
Lyla Brown, Samantha DeYoung, Haley Dixon, Jeffrey Dvorak, Marley Eldridge-Cupps, Lyric Garske, Eva Gray, Kelly Hendrickson, William Kane, Carol Martin, Mercedes Mejchar, Bryce Mohr, Amiyha Muente, Ava Norsman, Elizabeth Pollow, Jackson Randall, Amanda Remus, Aliyah Richards, Gabrielle Richards, Jaxon Roberts, Ashly Salmeron Galo, Amber Schulz, Arina Vanags.
Grade 6
Rylend Bredemann, Kylie Chambers, Jaydee Dvorak, Liam Gordon, Khloe Klawitter, Henry Kling, Karla Macias-Rodriguez, Jayde Melter, Mary Murphy, Grace Peterson, Sarah Radant, Josephine Sadogierski, Philip Steiger, Quinton Swenson, Samantha Thompson, Kaitlyn Todryk, Della Trago, Zoey Vander Waal, Nadia Varzaru.
“B” Honor
Grade 8
Odin Bergum, Jonathan Bolgrien, Joseph Bowers, Braeden Dickson, Shaylin Epstein, Alexis Foster, Oliva Gaunt, Adam Hein, Annora Jones, Braylon Jurgenson, Aubrie Kinzler, Lilian Manthey, Jace Merrill, Mercedez Neu, Adrian Olveda, Hadassah Pfile, Mia Rataczak, Ryker Rockhill, Lily Rognrud, Bailey Schaller, Caleigh Schmidt, Keira Schultz, Peyton Schultz, Desmond Shanks, Irelynn Stewart, Suzette Trujillo, Kiersten Veldkamp, Kilian Whiting.
Grade 7
Kenniel Aquino Cruz, Adelaide Gavinski, Naveah Gonzalez, Alex Hayes, Charlotte Higgins, Jaylen Kikkert, Arianna Klafke, Emma Koegel, Jazmyne Kraus, Phoenix Marshall, Karma Sanchez, Destin Schaller, Trent Schnoor, McKenzie Thiessen, Jordyn Thompson, Rhiland Weiss, Kaitlyn Williams.
Grade 6
Chance Biech, Talon Bingham, Frost Bonin, Amaya Butler, Katherine Charles, Colin Christopherson, Connor Dickson, Logan Duane, Cashton Gavinski, Jazmin Goold, Gerald Guenther, Effie Jacobson, Liam Janney, Brooklyn Klug, Zachary Krasovec, Jaydan Miller Jaycee Niemann, Morgan Otteson, Cory Stanley, Sara Strong, Andrew Trujillo, Isabella Vang, Donovan VanSchoyck, Dakota Zantow.