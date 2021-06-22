Bartels Middle School honor roll, term 4

Principal’s List
Grade 8
Cole Beckett, Natalie Bretsch, Hailey Christ, Hayley Cowfer, Josie Cross, Olivia Goldthorpe, Max Kreuziger, Valencia Laffin, Jillian Maas, Ethan Macomber, Samantha Nickel, Emerald Pease, Spenser Peterson, Ally Saloun, Sira Sanneh, Michael VanHorn.
Grade 7
Jade Blau, Blake Brancel, Alana Brandsma, Annelise Bredemann, Ave Bretsch, Desiray Charmley, Samantha Christopherson, Weston Cronn, Nora Egan, Dakota Erickson, Landon Erickson, Nathan Essex, Adam Hein, Matilynn Holtan, Jacquelyn Jamison, Evangeline Johnson, Michael Johnson, Alexandra Kollath, Kalaria Krause, Kaden Krueger, Brynn Langan, Kaitlyn Lauver, Maren Marcks, Riley Paulsen, Aidyn Peterson, Abigayle Ryan, Adalyn Scanlan, Bailey Schaller, Kylee Schnoor, Desmond Shanks, Addison Stilwell, Gracie Tusa, Weston Yelk, Luke Zajda.
Grade 6
Anastasia Alden, Kortnie Askey, Iris Bonin, Lyla Brown, Roselyn Cayetano, Julia Chilson, Autumn Goldsworthy, Eva Gray, Katherine Hansen, Courtney Hernkind, Amiyha Muente, Abby Patchin, Caitlyn Paull, Aliyah Richards, Gabrielle Richards, Samantha Weidner.
“A” Honor
Grade 8
Abigail Bolgrien, Trevor Brouette, Angelis Castillo, Sedona Fritsche, Kaden Hebel, Landon Heitmeier, Maxwell Johnson, Amira Khan, Sawyer Kimball, Kitri Kopecky, Abigail Marvin, Selena Ramirez, Madison Rogers, Hope Ryan, Grady Saalsaa, Abigail Sanderson, Vance Schultz, Jacquelyn Seiler, Meredith Shanks, Henry Shortreed, Bode Smith, Robert Szilveszter, Mackenzie Woodhouse.
Grade 7
Genesis Albrecht, Maelie Baerwolf, Caleb Chrudimsky, Jordan Cole, Tatum Cole, Avah Colsch, Eliana Considine, Alexis Foster, Olivia Gaunt, Clayton Gessner, Alex Hartwig, Tessa Hill, Annora Jones, Braylon Jurgenson, Steven Kayartz, Aubrie Kinzler, Jacob Krejchik, Isaac Martens, Jace Merrill, Charles Murphy, Mercedez Neu, Emma O’Brion, Adrian Olveda, Hadassah Pfile, Brycen Quinn, Keira Schultz, Matthew Simonson, Sawyer Stegmann, Matthew Wentler, Kilian Whiting, Trinity Williams, Violet Zamzow.
Grade 6
Addison Butson, Emmaleigh Cambron, Marley Eldridge-Cupps, Lyric Garske, Maycee Gavinski, Alex Hayes, Kelly Hendrickson, Aman Khan, Jaxson Maass, Alexis Madsen, Emma Mejchar, Mercedes Mejchar, Maddison Mielke, Ava Norsman, Rylee Ott, Ashly Galo Salmeron,Trent Schnoor, Arina Vanags, Jaiden Walters, Kaitlyn Williams, Alex Zheng.
“B” Honor
Grade 8
Lilliana Beard, Jaydin Cass, Rose Christopherson, Ian Hayes, Grayson Hopper, Carsten Keppert, Gabrianne Koltz, Emily Luther, Mable Mejchar, David Nadolski, Joseaniliz Cruz Nieves, Adia Otey, Delaney Popp, Alyssa Rhinehart, Mark Schlinkert, Aiden Scott, Jeremiah Thome, Ricardo Yanez, Allyson Zabler.
Grade 7
Sofia Aquilar, Johnathan Bolgrien, Joseph Bowers, Steven Breunig, Braeden Dickson, Shaylin Epstein, Hannah Foley, Cyrus Gavinski, Nolan Harvey, Kasen Hasheider, Lilan Manthey, Donovan Navone, Violet Rubeck, Roary Schwantz, Irelynn Stewart, Hunter Struzynski, Jaycee Valdez, Ethan Zimmerman.
Grade 6
Maddalyn Hille-Barney, Ryan Brown, Samantha DeYoung, Olivia Drew, Adelaide Gavinski, Naveah Gonzalez, Nathaniel Hernandez, Charlotte Higgins, William Kane, Arianna Klafke, Anitra Kopecky, Jazmyne Kraus, Nicole Lindley, Renee Opiyo, Amanda Remus, Jaxon Roberts, Preslee Roller, Izabelle Schave, Amber Schulz, Jordyn Thompson, Brooke VanHorn, Brevin Walker, Dayton Winchester, Leland Zabler.