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Beaver Dam High School honor roll, term 1
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Beaver Dam High School honor roll

Beaver Dam High School honor roll, term 1

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Beaver Dam High School announces its first-semester honor roll.

High honors

Cumulative GPA of 3.5-4.0

Grade 12

Nate N. Abel, Madelyn T. Adsit, Haley E. Allen, Isabelle R. Arnold, Sydney L. Asselin-Klein, Alexandra N. Bahr, Rosella C. Balleza, Marcos J. Balleza-Calvo, Wesley J. Biel, Lexi M. Bird, Kira M. Bock, Rachel L. Brown, Mason E. Braun, Hannah E. Budde, Lauren M. Burden, Rachel L. Champine, Neil H. Chartrand, Emily N. Clouse, Madelyn R. Connaughty, Amy J. Cournoyer, Gavin M. Czarnecki, Olivia Deering, Morgan R. Diels, Abigail E. Doyle, Rebecca A. Dray, Hannah M. Duke, Weston A. Fields, Kaitlyn M. Hackbarth, Hannah B. Hallman, Paige A. Hodgson, Lauren E. Hose, Koen W. Jaeckel, Natalie R. Jens, Zachary M. Johnson, Dayna Y. Jones, Izabelle A. Knight, Peter J. Kremsreiter, Alison D. Kuehn, Olivia J. Lafler, Cassandra R. Luedtke, Tiana R. Macdonald, Justin M. Mangan, Jennifer Martinez, Isabella R. May, Morgan Mc Gauley, Ellen R. Nampel, Abigail M. Okon, Katherine E. Panzer, Aleiah D. Pillsbury, Lindsay E. Propst, Carter P. Riesen, Sarah N. Riske, Kelsey P. Saniter, Alexandria N. Schmidt, Thomas G. Scholz Jr, Riley V. Smith, Katie L. Sperger, Avery E. Stonewall, Angelique R. Vega, Kailey J. Walters, Cora J. Wendt, Emma J. Wendt, Ian R. White, Griffin R. Wicklund, Matyson M. Wilke, Harrison L. Wilkins, Elizabeth L. Williams, Trevor J. Wunsch, Paige A. Yagodinski, Lillian D. Zahn, Lucas Zieman.

Grade 11

Elyse E. Braun, Josephine A. Bruch, Tyler J. Bunkoske, Caitlin M. Butler, Laysha M. Castro Kulas, Annika R. Chapman, Abigail Chavez, Abigail R. Davidson, Sadie L. De Vries, Tyler A. Diels, Luke A. Diljak, Aubrianna E. Distefano, Luke H. Eberle, Rachel M. Falkinham, Ashley M. Frank, Brandon W. Freber, Emily R. Gabel, Tiffany S. Gafner, Raeanne J. Gayan, Corey M. Gundert, Shelby B. Gundert, Gracie R. Halfman, Chloe E. Harkins, Brayden A. Helbing, Kadon A. Hoffman, Cougar C. Hoffner, Kadin X. Jimenez, William K. Kaufmann, Seth M. Kiekhaefer, Jordan Kirchberg, Madilyn J. Ladron, Brady W. Lafler, Truman D. Leisses, Ethan T. Letkewicz, Simon Loomans, Elise K. Mangan, Logan W. Neuendorf, Ren T. Nickel, Madeline E. Pintar, Claudia J. Rodriguez-Escamilla, Ella J. Roux, Taylor A. Schaefer, Benjamin G. Scharfenberg, Mary E. Schuett, Riley F. Schwartz, Mckenzie M. Seufzer, Evan J. Sharkey, Brendan J. Simon, Alaynah A. Smith, Jacob J. Stinemates, Colin P. Streblow, Ashley P. Theodozio, Brooklynn E. Torres, Hannah J. Vick, Alyson S. Wahl, Brandon J. Walsh, Maiah G. Warden, Hailey R. Washtock, Karl Weidler, Peyton M. Wietzke, Brandyn A. Zahs.

Grade 10

Easton A. Abel, Logan J. Baldus, Elizabeth J. Banes, Cody J. Bartz, Virginia L. Bryant, Leah B. Burchardt, Kaisha F. Cheers, Megan K. Crum, Blayne N. Daak, Ida M. De Vries, Kendra L. Ferstl, Esly D. Fuentes Cardenas, Samantha George, Warrick H. Gochenaur, Carson D. Graham, Emily L. Gutknecht, Nathan A. Henning, Averie D. Hocker, Isabelle L. Hodgkins, Maddisyn C. Horstmann, Mackenzie R. Horton, Abbey M. Kasuboski, Abigail R. Kohrt, Madelyn J. Kuenzi, Carlee R. Lapen, Ivonne Leal, Lillian R. Lisko, Mylana L. Lunde, Mckenzie M. Mahlum, Landyn W. Merrill, Jennifer Mora Ponce, Johanna J. Nelson, Josephine M. Nussbaum, Isabella C. Oestreicher, Joseph W. Panzer, Ellen M. Poels, Jessica N. Redman, Morgan M. Rettschlag, Jaden M. Rice, Sigifredo Rodriguez Jr, Kaitlin M. Rydzewski, Josef D. Scarpa, Ellie O. Scaturro, Sophia E. Schave, Kaleb G. Schmuhl, Cameran M. Schraufnagel, Quentin A. Schroeder, Ella M. Schweiger, Hailey G. Sether, Larissa L. Sewell, Timothy J. Slayton, Marisa R. Solis, Amelia J. Storhoff, Vivi J. Thomas, Kirsten N. Weber, Alyssa R. Wellnitz, Nina G. Winner, Kylie E. Wittnebel, Alexander C. Woods, Lindsey R. Wosick.

Grade 9

Wyatt D. Baldus, Gael A. Balleza-Calvo, Angelina D. Biermann, Grant R. Bohlig, Miles C. Bosch, Evan G. Burchardt, Riley S. Czarnecki, Megan M. Czarnik, Samantha M. Davis, Dakota J. Diemel, Olivia G. Distefano, Gabrielle C. Fakes, Natalie C. Fields, Lauren J. Fitzgerald, Graciela L. Gonzalez, Makenzi M. Gritzmacher, Olivia L. Gubine, Layla E. Hill, Brooklynn P. Holt, Jackson R. Jens, Jacob T. Julka, Joshua T. Kaul, Gabriel L. Klatt, Jaelyn M. Klatt, Lauren Krentz, Aubrey A. Lehman, Haidley B. Link, Paxton G. Longseth, Zoe M. Lord, Ximena Martinez, Calvin R. Mc Quin, Persephone J. Mcdougal, Myles B. Nampel, Trissa C. Pettersen, Benjamin J. Pintar, Avery M. Priewe, Taytum R. Roberts, Annika B. Salettel, Clayton J. Saunders, Aidan T. Schlagel, Sienna R. Schraufnagel, Maren L. Schumacher-Rasmussen, Oliver F. Shier, Camden H. Stampfl, Evan M. Stearns, Megan E. Sutton, Ryan D. Tietz, Joah T. Tratar, Alexis V. Vande Kolk, Henry A. Vick, Tessa B. Warden, Shelby N. Warmka, Britney J. Wendorf, Gunnar M. Westenmeyer, Mila M. Westra, Gabrielle G. Wilke, Gavin L. Wittnebel, Idris N. Zantow.

Honors

Cumulative GPA of 3-3.49

Grade 12

Conner T. Anderson, Emma Anderson, Brenden J. Arthur, Emma P. Barnett, Aimee L. Born, Morgan E. Bronk, Jazminn L. Brown, Elias A. Chavez-Tapia, Braxton M. Davis, Madison M. Dykstra, Lucero Galvan, Abygail J. Garbalagtys, Diana Garcia-Pelayo, Victoria A. Gibson, Demetrius J. Grueneberg, Ginger R. Hahn, Ethan J. Haucke, Logan J. Heim, Trenton M. Holt, Jeremy M. Johll, Mira L. Krause, Hailey Leusink, Kali L. Lotzer, Rhiannyn P. Mccauley, Jewleonni J. Mueller, Benjamin J. Nortman, Ashlynn M. Root, Edgar A. Ruiz, Gavin M. Sekel, Nallely Solis, Madison P. Stegner, Briana M. Stewart, Jennifer A. Taylor-Evert, Aaron J. Uhrich, Hannah M. Wingers, Shyla P. Woods.

Grade 11

Leila T. Ashley, Jaden A. Barstow, Erin E. Bates, Katelyn R. Braker, Andrea L. Brooks, Xavier D. Chavez, Brandon G. Daley, Hailey A. Diels, Parker E. Dowe, Colton C. Fakes, Charles B. Friedl, Peter Garcia, Garret J. Gospodarek, Sarah C. Grenon, Matthew C. Hendrix, Aden Hintz, Tymerra J. Jackson, Logan Juneau, Brock E. Klumpers, Isabella C. Kraus, Sarah J. Landsness, Jack T. Laude, Nicholas C. Ludowese, Logan G. Lund, Kalilah A. Mabry, Magdalyn M. Milan, Kyler M. Neuberger, Guadalupe Ponto, Paige M. Posthuma, Samantha L. Radig, Ellie L. Ramirez, Kaden T. Reabe, Rebecca A. Rydzewski, Tracy A. Saylor, Summer A. Schmitt, Damen S. Seremet, Alex J. Soto, Logan P. Thomas, Jonathan H. Thornton, Keegan M. Turck, Elijah W. Uttech, Jake R. Weber, James C. Westover Iii, Kirstin M. Wollin.

Grade 10

Megan R. Becker, Lillian G. Beske, Drew F. Brzezinski, Quentin J. Cabreda, Braxton D. Callies, Hayden C. Dezarn, Arika J. Dominik, Jack B. Duax, Michael S. Fox Jr, Haley M. Harlson, Samuel R. Harlson, Emma L. Hermann, Tessa S. Jaeckel, Daelen K. Johnson, Ali L. Kelm, Trinity N. Mahnke, Adam J. Meyer, Madelyn C. Modine, Sebastion M. Monheim, Jordyn C. Olson, Adiel O. Pagan, Grace L. Piekarski, Bryce J. Posthuma, Morgan A. Prado, Lauren M. Rahn, Phoenix M. Ramsdale, Bryanna P. Reyes, Tyeus R. Schmitt, Kaleigh Schweitzer, Jacob Seehafer, Dejana E. Seremet, Kayla A. Smith, Sawyer E. Sutton, Eli S. Titus, Brooklyn R. Tonn, Rolando G. Trevino, Aiden T. Warmka.

Grade 9

Emma G. Adsit, Kaylee B. Albright, Alan M. Arnold, Linzy M. Brzezinski, Mackenzie E. Carnine, Archer M. Davis, Benjamen B. Demaster, Rylee M. Dickinson, Colin J. Fister, Rozlyn M. Glorioso, Kylie A. Hackbarth, Clara L. Hale, Aydan M. Hartwig, Raven M. Hodgkins, Amiyah K. Jackson, Lillian R. Kikkert, Ivan H. King, Jack N. Klink, Dominick J. Kosloski, Caroline L. Laatsch, Colton M. Lemon, Jacob T. Lont, Lindsay E. Mangan, Dayanara Martinez, Camron J. Mendoza, Olivia M. Neu, Caralin R. Sanders, Ashley N. Sanderson, Lauryn G. Schubert, Ian J. Sieniawski, Avah A. Smith, Alexandria H. Stanul, Natalia M. Stephenson, Bradyn J. Strachota, Alanna L. Tadysak-Curry, Anberlin H. Vick, Alexander J. Wittnebel, Jasper D. Woodruff, Lily G. Wosick, Haylie M. Yaroch, Everett J. Zenner.

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