Columbus High School honor roll, term 1

Highest Honors 4.0
Grade 12
Rhyann Adam, Morgan Baerwolf, Sophia Blumenthal, Ella Clark, Sophia Conley, Nathan Cotter, Ty Cowell, Jaiden Dornaus, Brady Engel, Robert Gross, Jaelynn Hamann, Alise Hayes, Grace Kahl, Sydney Maxwell, Reese Moorad, Maya Pearcy, Alexis Raeder, Cathleen Roche, Tyler Schluter, Rachel Schulte, Augustus Tadych, Amy Theilen, Lily Walker.
Grade 11
Michaela Benisch, Olivia Lundeen, Ella Paradzikovic, Jack Petrie, Cambell Thom, Trent Vander Sanden, Kai Williams.
Grade 10
Dean Adams, Makenzie Borde, Ella Buske, Jamie Damm, Luke Kahl, Tyler Link, Leona Osterloth, Megan Schluter, Caleb Stadler, Lane Stapelmann.
Grade 9
Della Baker, Eagan Golomski, Max McGee, Karlee Nack, Mia Powers.
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High Honor Roll 3.7 to 3.99
Grade 12
Mikenna Boettcher, Molly Damm, Ashley Davison, Casey Fronheiser, Morgan Fuerstenberg, Morgan Hacht, Seluna Hoeppner, Grace Jordan, Jasmine Meinholz, Tyler Ott, EmmaJo Peck, Max Reetz, Nolan Stauffacher, Jaymeson Sullivan, Keaton Turner, Aaron Uttech, Ann Vincent, Brookelynn Will, Taylor Williams, Zoe Zittel.
Grade 11
Gerald Andler, Hannah Bindl, Madison Ehlenbach, Devon McCormick, Carley Meyers, Emily O’Keefe, Saylor Powers, Kevin Watrud.
Grade 10
Grace Anderson, Caden Atkins, Evelyn Baker, Meredithe Campbell, Chase Cooper, Samara Culek, Ximena DeJesus Allen, Maicy Engel, Alexandra Fleig, Maya Isensee, Breanna Kelly, Bijun Liu, Zachary Paulson, Danika Rohloff, Cecilia Schulte, Kaleb Sime, Jaidyn Sullivan, Eshton Turner, Jack Yelk.
Grade 9
Paige Bindl, Mercedes Borde, Keira Breininger, Chloe Casper, Maxx Ehlenbach, Gwendolyn Furlong, Elieth Hellpap, Mason Jones, Gwen Kalafut, Mitchell Kielstrup, Jordan Mobry, Isaac Moorad, Isaac Peck, Kaylee Price, Jacob Roche, Evelyn Schwoerer, Jeremy Theilen, Jack Towne, Thomas Trapp, Aaron Verhey.
Honor Roll 3.2 to 3.69
Grade 12
Aren Ekern, Dominic Herms, Kaylee Hoverson, Kayla Hunt, Anovia Jones, Martina Jones, Mackenzie Krivanek, Caleb Nehmer, Tomi Nunez-Shimazu, Stephen Oxner, Sydney Penzotti, Mckenzie Pluim, Jasmine Rake, Christopher Ramirez, Jack Schoenherr, Collin Selk, Oliver Setz, William Wallace, Destiny Wunderlin.
Grade 11
Logan Anderson, Colton Brunell, Gavin Bruss, Sofia Campbell, Brayden Holdorf, Claire Keip, Gretta Kelm, Hillary Klubertanz, Aiden Kreis, Brady Lang, Ruby Larson, Kaely Lawson, Braden Link, Anjolena Lor, Owen Mietzel, Kira Olson, McKenzie Prosser, Nolan Sandow.
Grade 10
Axell Allain, Nikolas Bedker, Mayven Cantafio-Brown, Jaclyn Christian, Gracie Gingles, Carter Gmeinder, Zoe Gross, Trevor Hensler, Onika Hollman, Everett Isaacs, Riley Kaminski, Elizabeth Krakow, Gabriella Leonard, Brent Nehmer, Jenna Peterson, Devin Pratt, Jack Roelke, Reina Salmon, Skylar Schissel, Henry Theilen.
Grade 9
Gabriel Buxton, Madison Cooper, Griffinn Corrado, Owen Cowell, Isabella David, Jesse Delaney, Charlotte Elske, Preston Ermis, Samuel Gorman, Wyatt Graffin, Owen Hacht, Taylor Halverson, Hunter Herzberg, Declynn Jackson, Rachael Klubertanz, Alexander Lewke, Nina Moore, Mikaela Olson, Addison Osgood, Estephany Pineda, Peyton Powers, Macy Reetz, Isabelle St Pierre, Grace Wallace.