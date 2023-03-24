Highest Honors 4.0
Grade 12
Morgan Baerwolf, Sophia Blumenthal, Mikenna Boettcher, Ella Clark, Sophia Conley, Nathan Cotter, Ty Cowell, Ashley Davison, Jaiden Dornaus, Brady Engel, Casey Fronheiser, Jaelynn Hamann, Grace Jordan, Grace Kahl, Mackenzie Krivanek, Reese Moorad, Maya Pearcy, Alexis Raeder, Cathleen Roche, Tyler Schluter, Rachel Schulte, Amy Theilen.
Grade 11
Gavin Bruss, Kira Olson, Ella Paradzikovic, Jack Petrie, Cambell Thom, Trent Vander Sanden, Kai Williams.
Grade 10
Dean Adams, Makenzie Borde, Ella Buske, Samara Culek, Jamie Damm, Alexandra Fleig, Luke Kahl, Leona Osterloth, Danika Rohloff, Megan Schluter, Caleb Stadler, Lane Stapelmann, Jack Yelk.
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Grade 9
Della Baker, Eagan Golomski, Max McGee, Isaac Moorad, Karlee Nack, Mia Powers, Evelyn Schwoerer.
High Honor Roll 3.7 to 3.99
Grade 12
Rhyann Adam, Molly Damm, Morgan Fuerstenberg, Alise Hayes, Seluna Hoeppner, Jasmine Meinholz, Caleb Nehmer, Mckenzie Pluim, Christopher Ramirez, Jack Schoenherr, Collin Selk, Jaymeson Sullivan, Augustus Tadych, Keaton Turner, Aaron Uttech, Ann Vincent, Lily Walker, Zoe Zittel.
Grade 11
Gerald Andler, Nurdania Allysha Azrul Idzwan, Michaela Benisch, Hannah Bindl, Stephanie Hoekstra, Gretta Kelm, Devon McCormick, Emily O'Keefe, Nolan Sandow, Kevin Watrud.
Grade 10
Grace Anderson, Caden Atkins, Evelyn Baker, Meredithe Campbell, Jaclyn Christian, Chase Cooper, Maicy Engel, Maya Isensee, Riley Kaminski, Breanna Kelly, Elizabeth Krakow, Tyler Link, Bijun Liu, Reina Salmon, Skylar Schissel, Kaleb Sime, Jaidyn Sullivan, Eshton Turner.
Grade 9
Paige Bindl, Chloe Casper, Madison Cooper, Isabella David, Maxx Ehlenbach, Charlotte Elske, Gwendolyn Furlong, Taylor Halverson, Elieth Hellpap, Declynn Jackson, Gwen Kalafut, Mitchell Kielstrup, Jordan Mobry, Isaac Peck, Kaylee Price, Jacob Roche, Isabelle St Pierre, Jeremy Theilen, Jack Towne, Thomas Trapp.
Honor Roll 3.2 to 3.69
Grade 12
Malani Aragon, Charley Bohn, Mason Borde, Aren Ekern, Robert Gross, Morgan Hacht, Dominic Herms, Anovia Jones, Martina Jones, Autumn Koopmans, Tucker McGee, Braxton Nachreiner, Tyler Ott, EmmaJo Peck, Sydney Penzotti, Devin Piediscalzzi, Max Reetz, Oliver Setz, Nolan Stauffacher, Carlee Wilken, Brookelynn Will, Taylor Williams, Makenna Winter, Destiny Wunderlin.
Grade 11
Logan Anderson, Colton Brunell, Madison Ehlenbach, Hillary Klubertanz, Aiden Kreis, Brady Lang, Ruby Larson, Braden Link, Olivia Lundeen, Carley Meyers, Jefferson Mobry, Thalia Nickol, McKenzie Prosser, Emma Rogers, Brady Trentin.
Grade 10
Axell Allain, Ximena DeJesus Allen, Porter Emmerich, Kristina Felten, Alejandra Fuentes Porras, Ky'ana Goetsch, Zoe Gross, Katerina Hart, Onika Hollman, Everett Isaacs, Gabriella Leonard, Zachary Paulson, Jenna Peterson, Devin Pratt, Cecilia Schulte, Henry Theilen.
Grade 9
Natalia Bickford, Mercedes Borde, Keira Breininger, Gabriel Buxton, Mikaela Buzzell, Blake Carthew, Griffinn Corrado, Jonathon Cotter, Preston Ermis, Samuel Gorman, Wyatt Graffin, Owen Hacht, Mason Jones, Rachael Klubertanz, Alexander Lewke, Nina Moore, Addison Osgood, Macy Reetz, Steven Sweeney, Aaron Verhey, Kailee Yelk.