Gordon R. Olson Middle School honor roll, term 1

“A” Honor Roll
Grade 8
Isaiah D. Blair, Dylan J. Loftus, Rhian D. Santos, Jillian Smith, Richard Hale Jr, Laine Bilka, Tyler D. Hartje, John J. Blessinger, Ariella Mehne, Alexis M. Sanner, Benjamin W. Skinner, Theodore D. Swiergosz, Jonah G. West, Izabella K. Forster, Josiah G. Tully, Emma L. Rattunde, Chelsea Thompson, Scarlett R. Smith, Carter A. Ruland, Hart Kobylski, Michael G. Denman, Genevieve A. Hansen, Haakon L. Peterson, Dylan J. Rodebaugh, Victoria L. Cook.
Grade 7
Ava C. Kasten, Makenna P. Brockman, Aubrey M. Ellerman, Cade M. Dutton, Payton L. Van Hoof, Abigail E. West, Jase J. Navis, Hannah F. Tourdot, Abbigail S. Joseph, Sophia M. Horn, Logan M. Harrison, Cami J. Krus, Ella M. LaBansky, Todd E. Day Jr, Irelyn M. Yardley, Ashlyn P. Reed, Khloi M. Miles, Sophia J. Brummund.
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Grade 6
Ella J. Bernacchi, Avianna C. Bohnert, Andrew J. Dillin, Avery Dosch, MacKenzie A. Forster, Gabe A. Lueneburg, Trevor Manning, Josiah W. Patterson, Weston D. Brown, Daniel J. Meurett, Lillyanna M. Zimbauer, Addison R. Tovsen, Crimson Hansen, Iliana Naquayouma, Kaiden I. Sanchez, Gabriela E. DiCosola, Hailey Bartell, Connor C. Hauser, Caden Robinson, Molly J. Huth, McKenzie Bires, Oliver D. Bachim, Kaleb B. Jay, Caleb J. Shirek, Naomi E. Hawkins.
“B” Honor Roll
Grade 8
Hannah Crouse, Liberty L. Carroll, Brynlee A. Beder, Vann H. Nicholson, Wyatt L. Benson, Grace L. Lueneburg, Alexander M. Wenzel, Brayden S. Housworth, Caprice E. Schwieger, Paisley J. Hawkins, Alexis M. Mesa, Destiny S. Branch, Kinley M. Biederman, Ashton R. Ryczek, Yvonne M. Rotzoll, Joseph C. Bellock, Brian J. Kastner, Alyssa A. Zilisch.
Grade 7
Jillian A. Kundert, Lily A. Martens, Zoey V. Martens, Amelia M. Nelson, Trig D. Pokorney, Azrael D. Chavez, Teddy P. Pekala, Elliana L. Ferguson, Kason J. Messer, Lizbeth Villegas-Garcia, Hannah K. Waughtal, Kaleb O. Vetter, Harlan J. Folgate, Addyson B. Laridaen, Caiden J. Kurtz, Brayden P. Moody, Mikayla M. Schultz, Levi P. Johnson, Kobie A. Spencer, Malachi L. Small, Elayna T. Oligny, Jason M. Phillips, Connor J. Burns-Hall.
Grade 6
Nicole M. Premo, Nicholas M. Bonfiglio, Addisyn M. Ruland, Evan N. Mann, Tyson R. Brice, Ella Q. Rotzoll, Dalton H. Joseph, Mason T. Vetter, Liam J. Oligny, Karter J. Haugh, Kylee A. Pellegrini, Dylan M. Hewitt, Teagan L. Guajardo, Kendrew J. Smith, Sophie Pitts, Aiyana K. Pacheco, Aria L. Taylor, Khia J. Harwood, Alayna J. Jackson, Evangeline M. Bauman, Warrick Housworth, Alina J. Sage.