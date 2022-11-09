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Gordon R. Olson Middle School honor roll

Gordon R. Olson Middle School honor roll, term 1

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“A” Honor Roll

Grade 8

Isaiah D. Blair, Dylan J. Loftus, Rhian D. Santos, Jillian Smith, Richard Hale Jr, Laine Bilka, Tyler D. Hartje, John J. Blessinger, Ariella Mehne, Alexis M. Sanner, Benjamin W. Skinner, Theodore D. Swiergosz, Jonah G. West, Izabella K. Forster, Josiah G. Tully, Emma L. Rattunde, Chelsea Thompson, Scarlett R. Smith, Carter A. Ruland, Hart Kobylski, Michael G. Denman, Genevieve A. Hansen, Haakon L. Peterson, Dylan J. Rodebaugh, Victoria L. Cook.

Grade 7

Ava C. Kasten, Makenna P. Brockman, Aubrey M. Ellerman, Cade M. Dutton, Payton L. Van Hoof, Abigail E. West, Jase J. Navis, Hannah F. Tourdot, Abbigail S. Joseph, Sophia M. Horn, Logan M. Harrison, Cami J. Krus, Ella M. LaBansky, Todd E. Day Jr, Irelyn M. Yardley, Ashlyn P. Reed, Khloi M. Miles, Sophia J. Brummund.

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Grade 6

Ella J. Bernacchi, Avianna C. Bohnert, Andrew J. Dillin, Avery Dosch, MacKenzie A. Forster, Gabe A. Lueneburg, Trevor Manning, Josiah W. Patterson, Weston D. Brown, Daniel J. Meurett, Lillyanna M. Zimbauer, Addison R. Tovsen, Crimson Hansen, Iliana Naquayouma, Kaiden I. Sanchez, Gabriela E. DiCosola, Hailey Bartell, Connor C. Hauser, Caden Robinson, Molly J. Huth, McKenzie Bires, Oliver D. Bachim, Kaleb B. Jay, Caleb J. Shirek, Naomi E. Hawkins.

“B” Honor Roll

Grade 8

Hannah Crouse, Liberty L. Carroll, Brynlee A. Beder, Vann H. Nicholson, Wyatt L. Benson, Grace L. Lueneburg, Alexander M. Wenzel, Brayden S. Housworth, Caprice E. Schwieger, Paisley J. Hawkins, Alexis M. Mesa, Destiny S. Branch, Kinley M. Biederman, Ashton R. Ryczek, Yvonne M. Rotzoll, Joseph C. Bellock, Brian J. Kastner, Alyssa A. Zilisch.

Grade 7

Jillian A. Kundert, Lily A. Martens, Zoey V. Martens, Amelia M. Nelson, Trig D. Pokorney, Azrael D. Chavez, Teddy P. Pekala, Elliana L. Ferguson, Kason J. Messer, Lizbeth Villegas-Garcia, Hannah K. Waughtal, Kaleb O. Vetter, Harlan J. Folgate, Addyson B. Laridaen, Caiden J. Kurtz, Brayden P. Moody, Mikayla M. Schultz, Levi P. Johnson, Kobie A. Spencer, Malachi L. Small, Elayna T. Oligny, Jason M. Phillips, Connor J. Burns-Hall.

Grade 6

Nicole M. Premo, Nicholas M. Bonfiglio, Addisyn M. Ruland, Evan N. Mann, Tyson R. Brice, Ella Q. Rotzoll, Dalton H. Joseph, Mason T. Vetter, Liam J. Oligny, Karter J. Haugh, Kylee A. Pellegrini, Dylan M. Hewitt, Teagan L. Guajardo, Kendrew J. Smith, Sophie Pitts, Aiyana K. Pacheco, Aria L. Taylor, Khia J. Harwood, Alayna J. Jackson, Evangeline M. Bauman, Warrick Housworth, Alina J. Sage.

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