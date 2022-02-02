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Gordon R. Olson Middle School honor roll

Gordon R. Olson Middle School honor roll, term 2

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“A” Honor Roll

Grade 8

Maysn S. Bires, Emalee E. Bohnert, Alyvia D. Bouchette, Billie K. Davis, Israel A. Espinosa, Ella S. Franek, Rylea Mehne, Kaylee A. Schnell, Mariah O. Schwartz, Johann M. Wolf, Kira A. Clemens, Evan J. Freimuth, Riley C. Sublette, Keira N. Robinson, Alexander O. Reittinger, Caitlin M. Lavold, Darius B. Campbell, Sienna c. Schwieger, Braydon M. Weyh, Preston T. Young, Ivon Heinrich, Breanna Heller, Guillermo J. Mendez, Macie A. Beyer, Caitlyn A. Nickelson, Caleb J. Bires, Eva H. Reed, Deanna Mould, William Miller, Espen C. Pitts, Aubrey E. Evert, Kaeden R. Little.

Grade 7

Isaiah D. Blair, Tyler D. Hartje, Alexis M. Sanner, Rhian Dewi E. Santos, Destiny A. Scranton, Dylan J. Loftus, Jillian Smith, Richard Hale Jr, Ariella Mehne, Emma L. Rattunde, Jonah G. West, Laine Bilka, Josiah G. Tully, John J. Blessinger, Genevieve A. Hansen, Theodore D. Swiergosz, Hannah Crouse, Hart Kobylski, Carter A. Ruland, Brynlee A. Beder.

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Grade 6

Makenna P. Brockman, Azrael D. Chavez, Cade M. Dutton, Aubrey M. Ellerman, Sophia M. Horn, Ava C. Kasten, Hannah F. Tourdot, Payton L. Van Hoof, Abigail E. West, Sophia J. Brummund, Elliana L. Ferguson, Jase J. Navis, Abbigail S. Joseph, Trig D. Pokorney, Ashlyn P. Reed, Malia J. Reed, Lixenia N. Zepeda Siena, Cami J. Krus, Logan M. Harrison, Harlan J. Folgate, Todd E. Day Jr, Ella M. LaBansky, Levi P. Johnson, Jillian A. Kundert, Khloi M. Miles, Kason J. Messer, Lizbeth Villegas-Garcia, Lily A. Martens, Amelia M. Nelson, Zoey V. Martens.

“B” Honor Roll

Grade 8

Branson Bilka, Miley E. Finley, Owen Ryczek, Elizabeth A. Vetter, Natalie M. Anderson, Madalynne Gosda, Aliviah S. Jay, Ava J. Sage, Sofia L. Buenfil, Lilyana W. Anderson, Amara Steinmetz, Gracie J. Wilke, Brendan A. Lee, Isaac S. Steinke, LeeLu I. Nicolaus, Odin B. Christenson, Eli J. Rader, Makayla A. Romanelli, Kendra R. Daniels, Brekk A. Peterson, Kaly M. Mueller, Gabriela J. Mendez, Layla D. Edwards, Iyana G. Blair, Audrina Velazquez, Russell J. Dillin.

Grade 7

Benjamin W. Skinner, Haakon L. Peterson, Victoria L. Cook, Grace L. Lueneburg, Michael G. Denman, Vann H. Nicholson, Landsee S. Gomez, Wyatt L. Benson, Liberty L. Carroll, Brayden S. Housworth, Ashton R. Ryczek, Scarlett R. Smith, Chelsea Thompson, Dylan J. Rodebaugh, Brian J. Kastner, Alexander M. Wenzel, Paisley J. Hawkins, Caprice E. Schwieger, Joseph C. Bellock, Michael A. Baumgart, Logan J. Zimbauer, Yvonne M. Rotzoll, Jazmin M. Lounsbury, Alyssa A. Zilisch.

Grade 6

Irelyn M. Yardley, Sofia M. Olson, Kaleb O. Vetter, Raymond R. Pekala, Bronx Gilbert, Connor J. Burns-Hall, Teddy P. Pekala, Malachi L. Small, Lucy J. Pluskota, Hannah K. Waughtal, Bailey M. Trussoni, Preston L. Tolbert, Kobie A. Spencer, Ethan A. Gorn, Addyson B. Laridaen, Blake Komiskey, Evelyn A. Gelking. Anton D. Goodrich, Mikayla M. Schultz, Marley M. Fischer-Taylor, Cailyn H. Burns-Hall, GingerAnn Craft, JesseJames B. Manthey, Owen P. Lee, Chelsea M. Rogers.

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