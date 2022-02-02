Gordon R. Olson Middle School honor roll, term 2

“A” Honor Roll
Grade 8
Maysn S. Bires, Emalee E. Bohnert, Alyvia D. Bouchette, Billie K. Davis, Israel A. Espinosa, Ella S. Franek, Rylea Mehne, Kaylee A. Schnell, Mariah O. Schwartz, Johann M. Wolf, Kira A. Clemens, Evan J. Freimuth, Riley C. Sublette, Keira N. Robinson, Alexander O. Reittinger, Caitlin M. Lavold, Darius B. Campbell, Sienna c. Schwieger, Braydon M. Weyh, Preston T. Young, Ivon Heinrich, Breanna Heller, Guillermo J. Mendez, Macie A. Beyer, Caitlyn A. Nickelson, Caleb J. Bires, Eva H. Reed, Deanna Mould, William Miller, Espen C. Pitts, Aubrey E. Evert, Kaeden R. Little.
Grade 7
Isaiah D. Blair, Tyler D. Hartje, Alexis M. Sanner, Rhian Dewi E. Santos, Destiny A. Scranton, Dylan J. Loftus, Jillian Smith, Richard Hale Jr, Ariella Mehne, Emma L. Rattunde, Jonah G. West, Laine Bilka, Josiah G. Tully, John J. Blessinger, Genevieve A. Hansen, Theodore D. Swiergosz, Hannah Crouse, Hart Kobylski, Carter A. Ruland, Brynlee A. Beder.
People are also reading…
Grade 6
Makenna P. Brockman, Azrael D. Chavez, Cade M. Dutton, Aubrey M. Ellerman, Sophia M. Horn, Ava C. Kasten, Hannah F. Tourdot, Payton L. Van Hoof, Abigail E. West, Sophia J. Brummund, Elliana L. Ferguson, Jase J. Navis, Abbigail S. Joseph, Trig D. Pokorney, Ashlyn P. Reed, Malia J. Reed, Lixenia N. Zepeda Siena, Cami J. Krus, Logan M. Harrison, Harlan J. Folgate, Todd E. Day Jr, Ella M. LaBansky, Levi P. Johnson, Jillian A. Kundert, Khloi M. Miles, Kason J. Messer, Lizbeth Villegas-Garcia, Lily A. Martens, Amelia M. Nelson, Zoey V. Martens.
“B” Honor Roll
Grade 8
Branson Bilka, Miley E. Finley, Owen Ryczek, Elizabeth A. Vetter, Natalie M. Anderson, Madalynne Gosda, Aliviah S. Jay, Ava J. Sage, Sofia L. Buenfil, Lilyana W. Anderson, Amara Steinmetz, Gracie J. Wilke, Brendan A. Lee, Isaac S. Steinke, LeeLu I. Nicolaus, Odin B. Christenson, Eli J. Rader, Makayla A. Romanelli, Kendra R. Daniels, Brekk A. Peterson, Kaly M. Mueller, Gabriela J. Mendez, Layla D. Edwards, Iyana G. Blair, Audrina Velazquez, Russell J. Dillin.
Grade 7
Benjamin W. Skinner, Haakon L. Peterson, Victoria L. Cook, Grace L. Lueneburg, Michael G. Denman, Vann H. Nicholson, Landsee S. Gomez, Wyatt L. Benson, Liberty L. Carroll, Brayden S. Housworth, Ashton R. Ryczek, Scarlett R. Smith, Chelsea Thompson, Dylan J. Rodebaugh, Brian J. Kastner, Alexander M. Wenzel, Paisley J. Hawkins, Caprice E. Schwieger, Joseph C. Bellock, Michael A. Baumgart, Logan J. Zimbauer, Yvonne M. Rotzoll, Jazmin M. Lounsbury, Alyssa A. Zilisch.
Grade 6
Irelyn M. Yardley, Sofia M. Olson, Kaleb O. Vetter, Raymond R. Pekala, Bronx Gilbert, Connor J. Burns-Hall, Teddy P. Pekala, Malachi L. Small, Lucy J. Pluskota, Hannah K. Waughtal, Bailey M. Trussoni, Preston L. Tolbert, Kobie A. Spencer, Ethan A. Gorn, Addyson B. Laridaen, Blake Komiskey, Evelyn A. Gelking. Anton D. Goodrich, Mikayla M. Schultz, Marley M. Fischer-Taylor, Cailyn H. Burns-Hall, GingerAnn Craft, JesseJames B. Manthey, Owen P. Lee, Chelsea M. Rogers.