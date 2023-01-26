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Gordon R. Olson Middle School honor roll

Gordon R. Olson Middle School honor roll, term 2

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“A” Honor Roll

Grade 8

Isaiah D. Blair, Rhian D. Santos, Jillian Smith, Laine Bilka, Dylan J. Loftus, John J. Blessinger, Tyler D. Hartje, Ariella Mehne, Richard Hale Jr, Alexis M. Sanner, Izabella K. Forster, Benjamin W. Skinner, Theodore D. Swiergosz, Josiah G. Tully, Jonah G. West, Chelsea Thompson, Scarlett R. Smith, Genevieve A. Hansen, Michael G. Denman, Dylan J. Rodebaugh, Haakon L. Peterson, Hart Kobylski, Carter A. Ruland.

Grade 7

Anna R. Mullenberg, Makenna P. Brockman, Ava C. Kasten, Payton L. Van Hoof, Cade M. Dutton, Aubrey M. Ellerman, Abigail E. West, Abbigail S. Joseph, Hannah F. Tourdot, Sophia M. Horn, Jase J. Navis, Ella M. LaBansky, Cami J. Krus, Logan M. Harrison, Irelyn M. Yardley, Todd E. Day Jr, Ashlyn P. Reed, Khloi M. Miles, Sophia J. Brummund.

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Grade 6

Ella J. Bernacchi, Andrew J. Dillin, Gabe A. Lueneburg, Trevor Manning, Avianna C. Bohnert, Crimson Hansen, Keira L. Randall, Weston D. Brown, Daniel J. Meurett, Lillyanna M. Zimbauer, MacKenzie A. Forster, Molly J. Huth, Kaiden I. Sanchez, McKenzie Bires, Addison R. Tovsen, Oliver D. Bachim, Iliana Naquayouma, Gabriela E. DiCosola, Nicholas M. Bonfiglio, Avery Dosch, Naomi E. Hawkins, Josiah W. Patterson, Caleb J. Shirek, Nicole M. Premo, Tyson R. Brice.

“B” Honor Roll

Grade 8

Hannah Crouse, Liberty L. Carroll, Vann H. Nicholson, Grace L. Lueneburg, Wyatt L. Benson, Alexander M. Wenzel, Brayden S. Housworth, Caprice E. Schwieger, Destiny S. Branch, Paisley J. Hawkins, Kinley M. Biederman, Ashton R. Ryczek, Yvonne M. Rotzoll, Joseph C. Bellock, Brian J. Kastner.

Grade 7

Jillian A. Kundert, Lily A. Martens, Amelia M. Nelson, Azrael D. Chavez, Zoey V. Martens, Kason J. Messer, Elayna T. Oligny, Lizbeth Villegas-Garcia, Elliana L. Ferguson, Hannah K. Waughtal, Harlan J. Folgate, Kaleb O. Vetter, Mikayla M. Schultz, Malachi L. Small, Brayden P. Moody, Addyson B. Laridaen, Kobie A. Spencer, Caiden J. Kurtz, Marley M. Fischer, Jason M. Phillips.

Grade 6

Madison E. Luxton, Connor C. Hauser, Ella Q. Rotzoll, Caden Robinson, Karter J. Haugh, Kaleb B. Jay, Addisyn M. Ruland, Evan N. Mann, Sophie Pitts, Khia J. Harwood, Mason T. Vetter, Teagan L. Guajardo, Liam J. Oligny, Matthew Griffin, Kylee A. Pellegrini, Evangeline M. Bauman, Dylan M. Hewitt, Isaiah J. Kayhart, Dalton H. Joseph, Aiyana K. Pacheco, Alayna J. Jackson, Aria L. Taylor.

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