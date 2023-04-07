“A” Honor Roll
Grade 8
Isaiah D. Blair, Rhian D. Santos, Jillian Smith, John J. Blessinger, Laine Bilka, Tyler D. Hartje, Dylan J. Loftus, Ariella Mehne, Alexis M. Sanner, Richard Hale Jr, Izabella K. Forster, Benjamin W. Skinner, Theodore D. Swiergosz, Josiah G. Tully, Jonah G. West, Chelsea Thompson, Scarlett R. Smith, Genevieve A. Hansen, Dylan J. Rodebaugh, Hart Kobylski, Michael G. Denman, Haakon L. Peterson, Carter A. Ruland.
Grade 7
Ava C. Kasten, Makenna P. Brockman, Anna R. Mullenberg, Cade M. Dutton, Aubrey M. Ellerman, Payton L. Van Hoof, Abigail E. West, Jase J. Navis, Abbigail S. Joseph, Sophia M. Horn, Hannah F. Tourdot, Lydia C. Deasy, Todd E. Day Jr, Cami J. Krus, Ashlyn P. Reed, Irelyn M. Yardley, Ella M. LaBansky, Logan M. Harrison, Khloi M. Miles.
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Grade 6
Ella J. Bernacchi, Gabe A. Lueneburg, Trevor Manning, Avianna C. Bohnert, Andrew J. Dillin, Crimson Hansen, Keira L. Randall, Weston D. Brown, Daniel J. Meurett, Lillyanna M. Zimbauer, Molly J. Huth, Kaiden I. Sanchez, McKenzie Bires, MacKenzie A. Forster, Nicholas M. Bonfiglio, Addison R. Tovsen, Caleb J. Shirek, Tyson R. Brice, Oliver D. Bachim, Gabriela E. DiCosola, Avery Dosch, Iliana Naquayouma.
“B” Honor Roll
Grade 8
Hannah Crouse, Liberty L. Carroll, Vann H. Nicholson, Grace L. Lueneburg, Alexander M. Wenzel, Wyatt L. Benson, Brayden S. Housworth, Caprice E. Schwieger, Paisley J. Hawkins, Destiny S. Branch, Kinley M. Biederman, Yvonne M. Rotzoll, Ashton R. Ryczek, Joseph C. Bellock, Brian J. Kastner.
Grade 7
Jillian A. Kundert, Sophia J. Brummund, Zoey V. Martens, Lily A. Martens, Amelia M. Nelson, Azrael D. Chavez, Kason J. Messer, Elayna T. Oligny, Hannah K. Waughtal, Kaleb O. Vetter, Harlan J. Folgate, Mikayla M. Schultz, Lizbeth Villegas-Garcia, Elliana L. Ferguson, Malachi L. Small, Brayden P. Moody, Kobie A. Spencer, Marley M. Fischer, Jason M. Phillips.
Grade 6
Josiah W. Patterson, Ella Q. Rotzoll, Naomi E. Hawkins, Nicole M. Premo, Karter J. Haugh, Caden Robinson, Sophie Pitts, Connor C. Hauser, Kaleb B. Jay, Khia J. Harwood, Teagan L. Guajardo, Mason T. Vetter, Liam J. Oligny, Addisyn M. Ruland, Evan N. Mann, Madison E. Luxton, Gage L. Mills, Dalton H. Joseph, Isaiah J. Kayhart, Dylan M. Hewitt.