 Skip to main contentSkip to main content
You have permission to edit this article.
Edit
Gordon R. Olson Middle School honor roll

Gordon R. Olson Middle School honor roll, term 4

  • 0

“A” Honor Roll

Grade 8

Ella S. Franek, Keira N. Robinson, Johann M. Wolf, Maysn S. Bires, Kaylee A. Schnell, Billie K. Davis, Mariah O. Schwartz, Sienna c. Schwieger, Darius B. Campbell, Macie A. Beyer, Alexander O. Reittinger, Emalee E. Bohnert, Kira A. Clemens, Evan J. Freimuth, Caitlin M. Lavold, Ivon Heinrich, Rylea Mehne, Braydon M. Weyh, Alyvia D. Bouchette, Caleb J. Bires, Riley C. Sublette, Preston T. Young, Espen C. Pitts, Caitlyn A. Nickelson.

Grade 7

Isaiah D. Blair, Dylan J. Loftus, Rhian Dewi E. Santos, Jillian Smith, Tyler D. Hartje, Richard Hale Jr, Ariella Mehne, Josiah G. Tully, Laine Bilka, John J. Blessinger, Alexis M. Sanner, Benjamin W. Skinner, Theodore D. Swiergosz, Jonah G. West, Emma L. Rattunde, Genevieve A. Hansen, Dylan J. Rodebaugh, Haakon L. Peterson, Hannah Crouse, Hart Kobylski, Carter A. Ruland.

Grade 6

Ava C. Kasten, Makenna P. Brockman, Hannah F. Tourdot, Aubrey M. Ellerman, Cade M. Dutton, Malia J. Reed, Payton L. Van Hoof, Abigail E. West, Sophia M. Horn, Jase J. Navis, Trig D. Pokorney, Abbigail S. Joseph, Logan M. Harrison, Cami J. Krus, Sophia J. Brummund, Ella M. LaBansky, Todd E. Day Jr, Irelyn M. Yardley, Jillian A. Kundert, Khloi M. Miles, Ashlyn P. Reed.

People are also reading…

“B” Honor Roll

Grade 8

Gracie J. Wilke, Branson Bilka, Deanna Mould, Natalie M. Anderson, Elizabeth A. Vetter, William Miller, Israel A. Espinosa, Brendan A. Lee, Owen Ryczek, Eva H. Reed, Breanna Heller, Makayla A. Romanelli, Aliviah S. Jay, Guillermo J. Mendez, Miley E. Finley, Madalynne Gosda, Odin B. Christenson, Sofia L. Buenfil, Kaeden R. Little, Keegan T. Fessey, Amara Steinmetz, Isaac S. Steinke, Russell J. Dillin, Ava J. Sage, Bryleigh R. Nootbaar, Iyana G. Blair, Kaly M. Mueller, Lilyana W. Anderson.

Grade 7

Brynlee A. Beder, Wyatt Luxton, Scarlett R. Smith, Michael G. Denman, Victoria L. Cook, Vann H. Nicholson, Liberty L. Carroll, Brayden S. Housworth, Grace L. Lueneburg, Landsee S. Gomez, Chelsea Thompson, Destiny S. Branch, Alexander M. Wenzel, Caprice E. Schwieger, Wyatt L. Benson, Logan J. Zimbauer, Joseph C. Bellock, Brian J. Kastner, Yvonne M. Rotzoll, Ashton R. Ryczek, Kinley M. Biederman, Alyssa A. Zilisch, Paisley J. Hawkins, Alexis M. Mesa, Ava M. Jackson, Michael A. Baumgart, Bailey M. Madden.

Grade 6

Lily A. Martens, Amelia M. Nelson, Azrael D. Chavez, Kason J. Messer, Zoey V. Martens, Lizbeth Villegas-Garcia, Levi P. Johnson, Teddy P. Pekala, Elliana L. Ferguson, Kobie A. Spencer, Kaleb O. Vetter, Harlan J. Folgate, Hannah K. Waughtal, Mara J. Georgeson, Blake Komiskey, Brayden P. Moody, Addyson B. Laridaen, Connor J. Burns-Hall, Malachi L. Small, Mikayla M. Schultz, Jason M. Phillips, Owen P. Lee, Bronx Gilbert.

0 Comments

Tags

Be the first to know

* I understand and agree that registration on or use of this site constitutes agreement to its user agreement and privacy policy.

Related to this story

Most Popular

Get up-to-the-minute news sent straight to your device.

Topics

News Alert

Breaking News