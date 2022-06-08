Gordon R. Olson Middle School honor roll, term 4

“A” Honor Roll
Grade 8
Ella S. Franek, Keira N. Robinson, Johann M. Wolf, Maysn S. Bires, Kaylee A. Schnell, Billie K. Davis, Mariah O. Schwartz, Sienna c. Schwieger, Darius B. Campbell, Macie A. Beyer, Alexander O. Reittinger, Emalee E. Bohnert, Kira A. Clemens, Evan J. Freimuth, Caitlin M. Lavold, Ivon Heinrich, Rylea Mehne, Braydon M. Weyh, Alyvia D. Bouchette, Caleb J. Bires, Riley C. Sublette, Preston T. Young, Espen C. Pitts, Caitlyn A. Nickelson.
Grade 7
Isaiah D. Blair, Dylan J. Loftus, Rhian Dewi E. Santos, Jillian Smith, Tyler D. Hartje, Richard Hale Jr, Ariella Mehne, Josiah G. Tully, Laine Bilka, John J. Blessinger, Alexis M. Sanner, Benjamin W. Skinner, Theodore D. Swiergosz, Jonah G. West, Emma L. Rattunde, Genevieve A. Hansen, Dylan J. Rodebaugh, Haakon L. Peterson, Hannah Crouse, Hart Kobylski, Carter A. Ruland.
Grade 6
Ava C. Kasten, Makenna P. Brockman, Hannah F. Tourdot, Aubrey M. Ellerman, Cade M. Dutton, Malia J. Reed, Payton L. Van Hoof, Abigail E. West, Sophia M. Horn, Jase J. Navis, Trig D. Pokorney, Abbigail S. Joseph, Logan M. Harrison, Cami J. Krus, Sophia J. Brummund, Ella M. LaBansky, Todd E. Day Jr, Irelyn M. Yardley, Jillian A. Kundert, Khloi M. Miles, Ashlyn P. Reed.
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“B” Honor Roll
Grade 8
Gracie J. Wilke, Branson Bilka, Deanna Mould, Natalie M. Anderson, Elizabeth A. Vetter, William Miller, Israel A. Espinosa, Brendan A. Lee, Owen Ryczek, Eva H. Reed, Breanna Heller, Makayla A. Romanelli, Aliviah S. Jay, Guillermo J. Mendez, Miley E. Finley, Madalynne Gosda, Odin B. Christenson, Sofia L. Buenfil, Kaeden R. Little, Keegan T. Fessey, Amara Steinmetz, Isaac S. Steinke, Russell J. Dillin, Ava J. Sage, Bryleigh R. Nootbaar, Iyana G. Blair, Kaly M. Mueller, Lilyana W. Anderson.
Grade 7
Brynlee A. Beder, Wyatt Luxton, Scarlett R. Smith, Michael G. Denman, Victoria L. Cook, Vann H. Nicholson, Liberty L. Carroll, Brayden S. Housworth, Grace L. Lueneburg, Landsee S. Gomez, Chelsea Thompson, Destiny S. Branch, Alexander M. Wenzel, Caprice E. Schwieger, Wyatt L. Benson, Logan J. Zimbauer, Joseph C. Bellock, Brian J. Kastner, Yvonne M. Rotzoll, Ashton R. Ryczek, Kinley M. Biederman, Alyssa A. Zilisch, Paisley J. Hawkins, Alexis M. Mesa, Ava M. Jackson, Michael A. Baumgart, Bailey M. Madden.
Grade 6
Lily A. Martens, Amelia M. Nelson, Azrael D. Chavez, Kason J. Messer, Zoey V. Martens, Lizbeth Villegas-Garcia, Levi P. Johnson, Teddy P. Pekala, Elliana L. Ferguson, Kobie A. Spencer, Kaleb O. Vetter, Harlan J. Folgate, Hannah K. Waughtal, Mara J. Georgeson, Blake Komiskey, Brayden P. Moody, Addyson B. Laridaen, Connor J. Burns-Hall, Malachi L. Small, Mikayla M. Schultz, Jason M. Phillips, Owen P. Lee, Bronx Gilbert.