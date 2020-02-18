HONOR ROLL: Portage High School honor roll, term 1

PRINCIPAL LIST
Grade 12
Madeline Aldridge, Aidan Aldridge, Julia Anderson, Katelyn Belleau, Elizabeth Braatz, Brianna Brandner, Chandler Breene, Lauryn Calkins, Lacy Chappell, Chloe Druckrey, Cheyenne Erickson, Briana Fitzpatrick, Alyssa Frisch, Gabrielle Garrigan, Mandi Genord, Tavin Graf, Katelyn Gulrud, Rachel Hepler, Isaiah Hoege, Camryn Humke, Bailee Kath, Sadie Leach, Abigail Leeland, Jesse Long, Nelson Lu, Austin Mielke, Matthew Miles, Brooklyn Miller, Ruth Morgan, Peyton Mueller, Nicholas Nadolski, Matthew Nadolski, Hannah Ness, Lilee Otey, Jaden Perez, Marina Peterson, McKenna Przybyl, Jovana Ristevski, Emily Shier, Lydia Tomlinson, Katelyn Zajicek, Jenna Zick.
Grade 11
Tristan Babcock, Makenna Bisch, Shelbi Blau, Aika Bush, Lily Coddington, Madelynne DeMarte, Hunter Dimock, Brooke Fandrich, Morgan Fimreite, Olivia Gramer, Sierra Kollath, Emma Kreuziger, Callie Krueger, Boguslav Lavryk, Cole Limmex, Madison Loomis, Leo McEvilly, Britta McKinnon, Emma Meicher, Avery Meierdirk, Marianna Neitzel, Kylie Owens, Megan Pace, Allison Poches, Aubrey Rietmann, Kendall Salter, Alexander Schlinkert, Alexis Schmelzer, Abigail Shaver, Jamie Shaver, Abigail Weidling, Katelyn Williams.
Grade 10
Lucia Alonso, Madalyn Asch, Ruby Atkinson, Chase Beckett, Emmett Benck, Ally Brenner, Ella Briggs, Erik Brouette, Emma Colling, Elizabeth Fick, Jacob Goldthorpe, Macy Goldthorpe, Lauren Hein, Samuel Horn, Madelyn Johnson, Allison Kallungi, Sydni Kratz, Izabelle Krueger, Andrew LaCrosse, Zachary Long, Lauren Macomber, Ethan McElroy, Grayson Metzler, Collin Neitzel, Jeremy Saloun, Madeline Sanderson, Rachael Schehr, Jack Statz, Avali Swenson, Joelle Wahl, Landon Walker, Natalie Weidner.
Grade 9
Jonathan Anderson, Haydn Augustine, Kelly Baker, Mika Bush, Abigail Edwards, William Files, Sydney Gulrud, Kimberly Hankel, Ashley Hartwig, Ayden Hellenbrand, Brett Johnson, Ian Karpelenia, Nathan LaCrosse, Meara Lehman, Elena Ludwig, Elizabeth Martens, Te Rina Martinson, Madlin McEvilly, Olivia Peterson, Justin Rietmann, William Royal, Naomi Saalsaa, Anna Schuette, Caleb Schultz, Greta Shortreed.
HIGH HONORS
Grade 12
Josephine Aldridge, Carter Ashley, Ethan Bauer, Aidan Black, Colton Brandsma, McKenzie Brown, Lacey Cohee, Savannah Cooper, Hannah Davenport, Alexander DeSomer, Laura Gramer, Ronald Grimm, Abbagail Harkner, Joshua Harms, Kyla Hopper, Makela Humke, Paulette Illades Mejia, Dalton Johnson, Benjamin Jordan, Connar Kamin, Kaleb Kinzler, Ayden Klafke, Anna Kratz, Hanna Lof, Nevaeh Lopez, Austin Martens, Richard Mootz III, Berenice Moyotl, Bartosz Nadzikiewicz, Hilary Nelson, Austin Raimer, Summer Schelble, Elizabeth Schilling, Treyton Schommer, Ryan Schultz, Konnor Smith, Ashlyn Solis, Macy Spinnato, Shane Steines, Jonah Stout, Ashley Teigen, Chris Thomas, Leah Thompson, Kendal Thomson, Inkrak Uttamangkapong, Divya VanPietersom, Brett Walker, Gage Walker, Alyssa Walters, Benjamin Yaskal, McKena Yelk, Kelly Zander, Luke Zimmerman.
Grade 11
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Julia Aulik, Kelsey Cervantes, Hunter Collins, Elijah Dadam, Sophia Denure, Emilio Escobedo, Kennedy Fehd, Riley Frederickson, Hanna Garetson, Genna Garrigan, Hayes Hensler, Rubie-Ann Kohn, Edith Kreklow, Garrett Lynch, Madeline Mumm, Liv Otey, Alexander Rietmann, Braeden Scheibach, Alex Schuette, Brandon Simons, Nicholas Straka, Aivy Ta, Anna Tamboli, Amber Thom, Levi Wood, Payton Woodhouse, Abigail Zellmer, Maggie Zirbes.
Grade 10
Emma Alden, Avery Bartels, Ethan Bleich, Makayla Fingerson, Adriana Flores-Vences, Andrea Garcia, Gretchen Georgeson, Kayla Hornat, Jeremy Janisch, Olivia Jones, Landon Jones, Kyle Kinzler, Justin Konopacki, Mara Krejchik, Brynna Malone, Brynn Mancillas, Breydon Miller, Karli Paske, Payton Peschel, Emily Preuss, Grace Rabl, Justice Rewey, Felicia Sanders, Faith Simonson, Isabella Sumwalt, Bianca Varzaru, Molly Voigt, Riley Wood.
Grade 9
Isabel Ashley, Jana Blau, Mason Bolgrien, Nadiayvonne Campos, Kayden Christian, Ella Denure, Erika Escobedo, Hunter Francis, Sean Grady, Haily Hinz, Jedidiah Hoege, Alexander Hurtado, Gracie Kohn, Bethany Krumpos, Savannah Lytle, Tycen Martens, Colin O'Brion, Joslyn Owen, Julian Ptasienski, Kyan Reichhoff, Carly Tomlinson, David Williams, Luke Wilson.
HONORS
Grade 12
Jacob Andersen, MacKenzie Buettner, Jordan Burkett, Brandon Eickhoff, Ashley Grabowski, Cole Gray, Adrian Gutierrez, Berenice Hernandez, Makaya Jamison, Gabe Leon, Cora McElroy, Landon Monteferrante, Charles Mortensen, Mason Pate, Zachary Robarge, Jackson Roundy, Ira Royal, Eve Schilling, Jacob Schultz, Wyatt Simonson, Mya Stahler, Elisa Sternberg, Harry Stritter, Alicia Wilcox.
Grade 11
Rocco Augustine, Hunter Ballard, Jonathon Bradica, Alaynaa Breneman, Reis Breunig, Braden Davenport, Alena Diehm, Abbey Francis, Emma Gray, Owen Heitz, Isabella Hughes, Noah Jahn, Colton Kapel, Ally Knight, Angelica Laufenberg, Paige Lervik, Evan Merino, Mathew Meyer, Aaron Miller, Michael Mootz, Mason Nesseth, Morginne O'Boyle, Madeline O'Rourke, Arora Perry, Sydney Ptasienski, Madison Routson, Chloe Saalsaa, Alyssa Shier, Liam Statz, Anthony Trujillo, Katrina Williams, Samuel Windus.
Grade 10
Hailey Angell, Lowell Arnold, Ethan Baerwolf, Jesus Bazaldua, Adeline Biehl, Jonathan Bliese, Rylee Brockman, Jack Callen, Kylie Chapman, Vanessa Coppernoll, Joshua DeJong, Rafferty Dresen, Paige Edwards, Ozias Aries Gaytan, Gregory Hammer, Aspen Hays, Caitlynn Holmes, Kaden Hooker, Jeremiah Jamison, Zander Kennedy, Demitrius Kopecky, Andrew Kopfhamer, Ava Liegel, Owen Luschei, Ryan Maier, Jared Michael, Dylan Miller, Allison Monfort, Emma O'Brien, Brett Owen, Lexi Patchin, Paris Pinney, Cameran Ratz, Brandee Schumann, Piper Schwantes, Gurjot Singh, Vincent Tamboli, Kaly Tusa, Ruby VanNatta, Rivers Vohs, Rose Wold, Jacob Zajicek.
Grade 9
Emmalynn Ashbrook, Kaitlyn Audiss, Gabriel Bandekow, Sawyer Born, Koby Buettner, Keyera Carlson, Christopher Curley, Laney Dill, Kaylee Eastman, Katlyn Eckstein, Mitchell Fimreite, Clare Fiss, Matthew Gibbons, Tre Hermanson, Grace Johnson, Elijah Kimball, Emily Marcks, Isabelle McReath, Asia Miller, Katherine Mills, Emily Morgan, Caden Neises, Bryce Neises, Michael Parise, Emerson Pease, James Peters, Ashlyn Routson, Alexandra Schilling, Samuel Schonasky, Maya Schroeder, Alicia Small, Veronika Stine, Rylee Stoffels, Gavin Thompson, Lucas Trojanowski, Laci Wilcox, Graham Zdrodowski, Daytona Zick.