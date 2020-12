Sauk Prairie High School honor roll, term 1

Honor Roll

Seniors

Liam D. Ashley, Thea M. Baier, Luke C. Baumgardt, Calvin K. Bergen, Elizabeth C. Berglund, Isaac J. Breunig, Kyle J. Breunig, Naomi M. Breunig, Mackenzie E. Brown, Krystel C. Cumbajin Lara, Owen W. Diehl, Rilynn E. Eckstrom, Lydia F. Emshoff, Kailey R. Evert, Derek D. Frey, Devon A. Frey, Carley A. Frosch, Nathan O. Fry, Zachary R. Gonzalez, Autumn A. Hellenbrand, Jade M. Hilden, Jacob R. Jackson, Zane F. Kalinosky, Benjamin J. Kapp, , Camdyn E. Kastelitz, Kaitlyn A. Kruchten, Elizabeth R. Lenerz, Alejandro A. Lopez Castillo, Joana Martinez Salazar, Mercedes S. Murphy, Amos R. Nedeau-Owen, Christopher J. Nolan, Aidan M. Oconnell, Dawson P. Raschka, Dianey Sebastian, Landon D. Wimer.

Juniors

Emma R. Aschliman, Saemira F. Ashley, Quinn S. Baier, Lucas C. Been, Blake P. Bermudez, Ashton E. Breunig, Bradley M. Breunig, Carolyn J. Breunig, Dylan C. Breunig, Edward D. Breunig, Elizabeth K. Breunig, Riley E. Breunig, Amber M. Brickman, Fianna Byrne, Andrea M. Castillo Vanegas, Kenneth J. Checky, Lexi S. Chrisler, Laurel J. Clark, Jonathan R. Cummings, Caleb R. Davis, Molly A. Diske, Rose A. Eilertson, Morgan M. Engebretson, Brayton M. Fandrich, Piper K. Finley, Ashley M. Fowler, Lauren M. Frey, Noah D. Frey, Angel Galvan, Scott T. Graves, Elijah J. Green, Konnor M. Griffin, Andriah S. Griggs, Alexander T. Hagey, Samuel P. Hohenstein, Marissa L. Howard, Alexander Jimenez, Elise M. Johnson, Jessica M. Keichinger, Emma J. Kopecky, Brenden J. Larsen, Meadow L. Liedtke, Marshall G. Martin, Sydney C. Martin, Julian P. Mccann, Brandon J. Mittelstaedt, Marlee N. Mohrbacher, Madisyn D. Nett, Kaleb H. Odonnell, Olivia E. Paukner, Vanessa I. Pineda, Ava C. Putnam, Sydney L. Rider, Matthew P. Ries, Aaron J. Ripp, Natalie N. Salazar, Jacob S. Schweitzer, Maximus W. Shavlik, Logan C. Sprecher, Luke S. Sprecher, Paige A. Sprecher, Mara M. Steuber, Pietra E. Vieira, Damien C. Wright-Rodriguez.