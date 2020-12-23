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Sauk Prairie High School honor roll, term 1
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Sauk Prairie High School honor roll

Sauk Prairie High School honor roll, term 1

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High Honor Roll

Seniors

Adam T. Baier, Anna K. Ballweg, Kyle R. Bascom, Ella M. Basken, Joseph K. Baumgardt, Samuel J. Beattie, Callie L. Blackley, Alex R. Blood, Kaitlyn A. Brickl, Caiden C. Buffardi, Alec J. Buss, Carsen T. Cadorette, Emily A. Caflisch, Chance J. Davis, Davian E. Dominick, Lauryn E. Drager, Kyle J. Dregney, Elliot D. Drew, Cora F. Dunnum, Michael A. Endres, Leah E. Froehlich, Madeline E. Ganshert, Nicholas C. Grinstead, Taylor K. Haas, Hannah V. Helt, Emily R. Herbrand, Grace A. Kopecky, Luke A. Larson, Jack C. Mabis, Morgan R. Mack, Bailey L. Magnuson, Macey E. Mcintyre, Linnea J. Nachreiner, Anna K. Osgood, Hadiya S. Parins, Kady M. Peetz, Quinn A. Pliskie, Cassie J. Radl, Sakkara A. Richards, Ava M. Roach, Ruby M. Sandeman, Mabel J. Schneller, Jackson W. Shavlik, Grace E. Sibila-Ott, Tyler M. Uselman, Skylie G. Wardrop, Cayden R. Wernsing, Brandt M. Wilson, Kylie D. Wilson.

Juniors

Jade L. Babcock, Connor J. Ballweg, Signe R. Begalske, Emma K. Bockhop, Bjorn V. Bradley, Anessa M. Breunig, Lauren E. Breunig, Makenzie O. Breunig, Dennis M. Brickl, Isabella I. Brickl, James L. Dietmann, Trinity T. Doerre, Maura A. Dovin, Samuel R. Drescher, Samantha J. Dyrud, Eleri B. Fester, Katelyn M. Fishnick, Elyse M. Gabriel, Grace C. Gonzalez, Eva J. Green, Colden B. Harter, Marissa K. Haselwander, Faith M. Holler, Isaac M. Homar, Amelia S. Hunter, Adam R. Hutter, Annika J. Isaacson, Zachary R. Jacob, Natilee J. Johnson, Samantha J. Johnson, Jacie B. Jones, Helen M. Judge, Abigail J. Kerl, Austin S. Keyser, Emma K. Kinnamon, Bo M. Kinney, Ellis J. Kirner, Kylie N. Krayer, Ellie J. Lankey, Avery C. Leigh, Evan K. Luckey, Kassia K. Marquardt, Nicholas L. Mast, Aliyah L. Mccoy, Sophie A. Meronek, Kassandra K. Miller, Malachi C. Nielsen, Malea D. Niesen, Jamie A. Nolden, Devin S. Oconnor, Hannah O. Packard, Ashley J. Pape, Annalise M. Ramaker, Alia J. Schlimgen, Skye L. Schmitz, Brandon L. Schott, Aida J. Shadewald, Lucia M. Sistek, Megan R. Small, Camilla E. Sotero-Garcia, Ashley F. Sparrow, Alexis A. Strunz, Lacey L. Taylor, Claire E. Thiede, Erin G. Tierney, Gavin J. Tompkin, Wyatt G. Urban, Liliana Uriostegui, Colton L. Uselman, Wilson D. Uselman, Emily N. Vande Hey, Henry R. Watson, Brody Y. Wolfe, Richard M. Wolff, Allison M. Yarnell, Dalton E. Zirbel. 

Sophomores

Abigail M. Ballweg, Nicholas R. Basken, Karley J. Blau, Jack A. Boerger, Annika R. Braund, Hannah M. Breunig, Callie M. Brings, Carter J. Buss, Natalie C. Curtis, Jay F. Dregney, Molly G. Fabian, Anna R. Francour, Alexa G. Ganser, Madeline J. Gassman, Gabriel J. Harter, Magdalene M. Hartwig, Gage D. Helgerson, Addison C. Hermsdorf, Ellie J. Hilliard, Alexander N. Katers, Austin A. Kaukl, Ashley R. Kiefer, Carlyn M. Kinnamon, Alexis L. Klemm, Charlotte R. Larson, Courtney A. Lautenbach, Reid M. Leigh, Kyra E. Manning, Marcus A. Martinez, Lucas W. Mast, Phillip J. Nelson, Jenna H. Pistono, Seth D. Pliskie, Gage W. Ranzenberger, Jonah J. Richard, Allison E. Shelton, Tristen K. Stinson, Riley K. Talmage, Jasmine R. Uselman, Alyssa M. Wenzel, Chloe J. Wernsing, Kaya L. Wilson, Madelyn R. Ziegler.

Freshman

Savannah J. Acker, Ava E. Andres, Ellery A. Apel, Erelyn R. Apel, Phaedra J. Ausman, Alexis N. Been, Samson D. Begalske, Aubre'ana L. Boone, Jozie J. Braund, Jackson R. Breunig, John W. Dietmann, Alia D. Donaldson, Emerson E. Drew, Sara R. Endres, Lily A. Fauerbach, Hugo Jr. Flores, Katy E. Forbes, Evelyn C. Fritsch, Kassie J. Gavol, Kaleb R. Hansen, Autumn R. Heinz, Eve T. Hollenberger, Elena T. Homar, Christopher A. Hutson, Benjamin D. Janquart, Matthew E. Johnson, William P. Judge, Garrett R. Kannenberg, Andrew R. King, Kaia L. Kraemer, Kelsey F. Krayer, Chase M. Kruchten, Michael C. Lamberty, Austin D. Lankey, Morgan R. Larsen, Samuel B. Logterman, Logan J. Magnuson, Sawyer W. Martin, Devan T. Meise, Sara L. Nehring, William S. Osgood, Mckayla M. Paukner, Jack S. Rausch, Olivia S. Schultz, Alexis C. Schwartz, Kianna D. Seebecker, Ava K. Sherman, Ava M. Shimpach, Ayla J. Sorg, Annika A. Staedter, Addison E. Strunz, Addison R. Sudmeier, Morgan A. Taylor, Shannon L. Tierney, Randall T. Trudell, Ella R. Weigel, Alizabeth G. Weitzel, Ayden R. Wildman, Olivia C. Wilkinson, Cheyanne J. Witthoft, Frankie Zhang, Brooke E. Zirbel.

Honor Roll

Seniors

Liam D. Ashley, Thea M. Baier, Luke C. Baumgardt, Calvin K. Bergen, Elizabeth C. Berglund, Isaac J. Breunig, Kyle J. Breunig, Naomi M. Breunig, Mackenzie E. Brown, Krystel C. Cumbajin Lara, Owen W. Diehl, Rilynn E. Eckstrom, Lydia F. Emshoff, Kailey R. Evert, Derek D. Frey, Devon A. Frey, Carley A. Frosch, Nathan O. Fry, Zachary R. Gonzalez, Autumn A. Hellenbrand, Jade M. Hilden, Jacob R. Jackson, Zane F. Kalinosky, Benjamin J. Kapp, , Camdyn E. Kastelitz, Kaitlyn A. Kruchten, Elizabeth R. Lenerz, Alejandro A. Lopez Castillo, Joana Martinez Salazar, Mercedes S. Murphy, Amos R. Nedeau-Owen, Christopher J. Nolan, Aidan M. Oconnell, Dawson P. Raschka, Dianey Sebastian, Landon D. Wimer.

Juniors

Emma R. Aschliman, Saemira F. Ashley, Quinn S. Baier, Lucas C. Been, Blake P. Bermudez, Ashton E. Breunig, Bradley M. Breunig, Carolyn J. Breunig, Dylan C. Breunig, Edward D. Breunig, Elizabeth K. Breunig, Riley E. Breunig, Amber M. Brickman, Fianna Byrne, Andrea M. Castillo Vanegas, Kenneth J. Checky, Lexi S. Chrisler, Laurel J. Clark, Jonathan R. Cummings, Caleb R. Davis, Molly A. Diske, Rose A. Eilertson, Morgan M. Engebretson, Brayton M. Fandrich, Piper K. Finley, Ashley M. Fowler, Lauren M. Frey, Noah D. Frey, Angel Galvan, Scott T. Graves, Elijah J. Green, Konnor M. Griffin, Andriah S. Griggs, Alexander T. Hagey, Samuel P. Hohenstein, Marissa L. Howard, Alexander Jimenez, Elise M. Johnson, Jessica M. Keichinger, Emma J. Kopecky, Brenden J. Larsen, Meadow L. Liedtke, Marshall G. Martin, Sydney C. Martin, Julian P. Mccann, Brandon J. Mittelstaedt, Marlee N. Mohrbacher, Madisyn D. Nett, Kaleb H. Odonnell, Olivia E. Paukner, Vanessa I. Pineda, Ava C. Putnam, Sydney L. Rider, Matthew P. Ries, Aaron J. Ripp, Natalie N. Salazar, Jacob S. Schweitzer, Maximus W. Shavlik, Logan C. Sprecher, Luke S. Sprecher, Paige A. Sprecher, Mara M. Steuber, Pietra E. Vieira, Damien C. Wright-Rodriguez.

Sophomores

Kailey A. Baker, Landon R. Ballweg, Elizabeth L. Bellis, Savannah R. Breunig, Carson D. Brickl, Alana D. Buffardi, Isabell A. Caygill, Carly J. Coy, Clayton J. Dahlby, Rianne M. Detter, Lydia C. Endres, Sharlene Escobar, Jonathan H. Esparza Condon, Savannah R. Evert, Tiana E. Feick, Laura L. Fritz, Jaden K. Fultz, Ashlyn P. Gibbs, Sean D. Goodwin, Jennifer Griesen, Karlie R. Harpold, Magdalene J. Hartman, Alexis L. Hellenbrand, Derek R. Hilden, Parker M. Hooper, Paige R. Kent, Gabrielle E. Kolmorgen, Ethan W. Kolnik, Benjamin D. Kures, Marcus C. Larson, Daniel N. Latham, Bridget A. Lawton, Kaidyn E. Mantei, Brooks R. McInerney, Ella E. Midthun, Jacy A. Mish, Emilia C. Pape, Thomas A. Pethan, Luke F. Pipitone, Jason T. Puttkemery, Justen G. Redd, Mia A. Rios Garcia, Evan G. Roberts, Meadow R. Scheunemann, Rayna G. Scheunemann, Chesney M. Schonenberger, Jack D. Simonis, Kaden J. Stracke, Jack T. Tarnutzer, Josephine D. Toberman, Nolan B. Vils, Olivia D. Wilson, Allie M. Ziegler.

Freshman

Katelyn E. Allen, Alexis M. Atkinson, Brooklynn M. Baier, Brason S. Ballweg, Emma G. Ballweg, Karsyn S. Banta, Karl E. Bergen, Michael A. Blau, Averee L. Breunig, Mallory J. Breunig, Eliot G. Carlson, Braxton C. Conway, Martin Cruz Dominguez, Gavin J. Daniels, Evan E. Delabarre, Addison C. Douglas, Ellianna T. Duellman, Nicholas J. Dunnum, James J. Fishnick, Ian G. Frosch, Ithzanamy Garcia Martinez, Harrison D. Haas, Galen N. Harpold, Benjamin S. Henderson, Dominick T. Horne, Ryan J. Jager, Ava N. Jorgenson, Daniel J. Klein, Nolan R. Lesniewski, Xander S. Luckey, Brianna B. Maier, Aidan J. Marti, Madelyn E. Mauch, Kyle R. Meixelsperger, Marshall J. Mish, Garret A. Mittelstaedt, Bryanna G. Morales, Austin T. Pagel, Dylan J. Quayle, Erick Ramirez, Eden M. Remlinger, Cadence A. Riethmiller, Luz J. Rodriguez Rea, Steven W. Romaker, Anthony M. Rosario, Vivian V. Rosch, Finnegan T. Ruyle, Carly J. Schroeder, Elisabeth I. Setterlund, Jacob A. Sherman, Kayla L. Shockley, Tyler J. Sullivan, Olivia K. Thompson, Isaiah K. Torres, Shawn B. Uselman, Thiago E. Vieira, Eamon J. Walsh, Colin L. Wernsing, Mackenzie J. White, Emma K. Zick.

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