Sauk Prairie High School honor roll, term 2

High Honor Roll

Grade 12

Connor J. Ballweg, Lucas C. Been, Signe R. Begalske, Christopher R. Blankenship, Emma K. Bockhop, Makenzie O. Breunig, Lauren E. Breunig, Riley E. Breunig, Isabella I. Brickl, Andrea M. Castillo Vanegas, Lexi S. Chrisler, Laurel J. Clark, Ni Putu D. Danena, James L. Dietmann, Molly A. Diske, Trinity T. Doerre, Samuel R. Drescher, Samantha J. Dyrud, Eleri B. Fester, Katelyn M. Fishnick, Lauren M. Frey, Elyse M. Gabriel, Ryan S. Godwin, Elijah J. Green, Riley A. Haas, Colden B. Harter, Marissa K. Haselwander, Samuel P. Hohenstein, Faith M. Holler, Isaac M. Homar, Marissa L. Howard, Adam R. Hutter, Zachary R. Jacob, Natilee J. Johnson, Jacie B. Jones, Helen M. Judge, Ioannis Kalimeris, Abigail J. Kerl, Emma K. Kinnamon, Ellis J. Kirner, Emma J. Kopecky, Avery C. Leigh, Kassia K. Marquardt, Nicholas L. Mast, Julian P. Mccann, Sophie A. Meronek, Brandon J. Mittelstaedt, Marlee N. Mohrbacher, Malea D. Niesen, Devin S. O’Connor, Kaleb H. O’Donnell, Ashley J. Pape, Olivia E. Paukner, Sydney L. Rider, Natalie N. Salazar, Alia J. Schlimgen, Aida J. Shadewald, Lucia M. Sistek, Megan R. Small, Ashley F. Sparrow, Alexis A. Strunz, Wyatt G. Urban, Colton L. Uselman, Allison M. Yarnell, Dalton E. Zirbel.

Grade 11

Klaire A. Baier, Abigail M. Ballweg, Landon R. Ballweg, Nicholas R. Basken, Jack A. Boerger, Savannah R. Breunig, Hannah M. Breunig, Callie M. Brings, Carter J. Buss, Natalie C. Curtis, Clayton J. Dahlby, Jack L. Dillon, Jay F. Dregney, Anna R. Francour, Alexa G. Ganser, Madeline J. Gassman, Barbara C. Gautier, Ashlyn P. Gibbs, Jennifer Griesen, Riley S. Haas, Magdalene M. Hartwig, Addison C. Hermsdorf, Austin A. Kaukl, Carlyn M. Kinnamon, Gabrielle E. Kolmorgen, Ethan W. Kolnik, Charlotte R. Larson, Daniel N. Latham, Courtney A. Lautenbach, Reid M. Leigh, Kyra E. Manning, Lucas W. Mast, Jacy A. Mish, Phillip J. Nelson, Audrie A. Nurkala, Thomas A. Pethan, Gage W. Ranzenberger, Joshua S. Satterstrom, Rayna G. Scheunemann, Chesney M. Schonenberger, Riley K. Talmage, Jack T. Tarnutzer, Jasmine R. Uselman, Nolan B. Vils, Alyssa M. Wenzel, Kaya L. Wilson, Olivia D. Wilson, Madelyn R. Ziegler.

Grade 10

Savannah J. Acker, Ava E. Andres, Ellery A. Apel, Erelyn R. Apel, Alexis N. Been, Samson D. Begalske, Aubre'ana L. Boone, Jozie J. Braund, Jackson R. Breunig, Evan E. Delabarre, John W. Dietmann, Alia D. Donaldson, Addison C. Douglas, Emerson E. Drew, Jamie Endres, Lily A. Fauerbach, Hugo Jr Flores, Katy E. Forbes, Kaleb R. Hansen, Autumn R. Heinz, Jaydn V. Hencsik, Elena T. Homar, Christopher A. Hutson, Benjamin D. Janquart, Matthew E. Johnson, William P. Judge, Garrett R. Kannenberg, Daniel J. Klein, Kaia L. Kraemer, Kelsey F. Krayer, Chase M. Kruchten, Austin D. Lankey, Nolan R. Lesniewski, Samuel B. Logterman, Logan J. Magnuson, Kyle R. Meixelsperger, Garret A. Mittelstaedt, Sara L. Nehring, William S. Osgood, Mckayla M. Paukner, Max R. Plaggemeyer, Jack S. Rausch, Jade L. Reeves, Carly J. Schroeder, Olivia S. Schultz, Ava K. Sherman, Ayla J. Sorg, Annika A. Staedter, Addison E. Strunz, Addison R. Sudmeier, Shannon L. Tierney, Andreas I. Trosborg, Randall T. Trudell, Ella R. Weigel, Ayden R. Wildman, Olivia C. Wilkinson, Cheyanne J. Witthoft, Frankie Zhang, Emma K. Zick.

Grade 9

Marin S. Alisch, Taylor L. Babcock, Trent J. Backeberg, Destiny J. Bailey, Natalie A. Ballweg, Mason J. Betley, Kai M. Binkowski, Ramona L. Blau, Hailee J. Boettcher, Mckenna A. Breunig, Ava M. Breunig, Kennedy A. Breunig, Casey E. Brickl, Ava C. Brings, Jada L. Burch, Alexis M. Cegielski, Emma R. Diehl, Lainey L. Dillon, Lauren K. Endres, Charles J. Endres, Sutton A. Enge, John P. Fabian, Ava K. Flanagan, Sebastien S. Friou, Gillian K. Fritsch, Boden J. Frosch, Joseph T. Frosch, Berlin M. Ganser, Reese M. Grinstead, Macee M. Gulden, Ava L. Handschke, Audrey E. Hanko, Thea R. Harpold, Claire M. Hartman, Mara K. Helwig, Kathryn E. Himebauch, Geneva E. Howard, Cole W. Johnson, Tessa J. Kannenberg, Kade E. Kinney, Isabelle A. Kolnik, Alliae M. Krueger, Mckenzie J. Lautenbach, Connor C. Mcqueen, Gracyn L. Meyer, Morgandy H. Meyer, Mikayla L. Millard, Nicholas R. Mohrbacher, Nolan J. Oberloh, Kaylee A. Oleson, Stella R. Pacholke, Marin O. Poast, Ava M. Sandeman, Malea F. Schonenberger, Landon P. Schultz, Greta K. Shadewald, Taylor L. Snyder, Hannah E. Stephan, Maya E. Stigney, Samuel S. Trachsler, Katelyn D. Ullmann, Chase A. Urban, Gracie E. Uselman, Lauren H. Uselman, Addison E. Webb, Sienna A. Wilson.

Honor Roll

Grade 12

Jade L. Babcock, Quinn S. Baier, Bjorn V. Bradley, Carolyn J. Breunig, Edward D. Breunig, Dylan C. Breunig, Ian A. Briscoe, Fianna Byrne, Kenneth J. Checky, Rose A. Eilertson, Jace M. Elsing, Carson C. Enge, Brittany Estrada Lezama, Grace C. Gonzalez, Konnor M. Griffin, Kimber R. Haake, Alexander T. Hagey, Harrison C. Huelsemann, Annika J. Isaacson, Alex Jimenez, Samantha J. Johnson, Shaye M. Karns, Jessica M. Keichinger, Austin S. Keyser, Bo M. Kinney, Brenden J. Larsen, Meadow L. Liedtke, Evan K. Luckey, Quinlyn L. Mack, Zulema Mendoza, Kassandra K. Miller, Madisyn D. Nett, Rivver B. Newsom, Malachi C. Nielsen, Hannah O. Packard, Annalise M. Ramaker, Brandon L. Schott, Tabitha S. Schrofer, Jacob S. Schweitzer, Correy Sertzel, Maximus W. Shavlik, Paige A. Sprecher, Luke S. Sprecher, Logan C. Sprecher, Mara M. Steuber, Lacey L. Taylor, Luke T. Taylor, Emily N. Vande Hey, Henry R. Watson, Brody Y. Wolfe, Richard M. Wolff.

Grade 11

Kailey A. Baker, Karley J. Blau, Annika R. Braund, Carson D. Brickl, Carley A. Brickl, Phillip W. Brickl, Alana D. Buffardi, Romana Cassetta, Isabell A. Caygill, Carly J. Coy, Kylie J. Craig, Sharlene Escobar, Rianne M. Detter, Jaxson R. Dunn, Lydia C. Endres, Molly G. Fabian, Brandon T. Frey, Laura L. Fritz, Sean D. Goodwin, Karlie R. Harpold, Gabriel J. Harter, Magdalene J. Hartman, Gage D. Helgerson, Alexis L. Hellenbrand, Derek R. Hilden, Ellie J. Hilliard, Wesley R. Himebauch, Parker M. Hooper, Paige R. Kent, Alexis L. Klemm, Benjamin D. Kures, Grace Y. Larson, Bridget A. Lawton, Chanelle Rilling, Marcus A. Martinez, Emilia C. Pape, Luke F. Pipitone, Jenna H. Pistono, Seth D. Pliskie, Jonah J. Richard, Allyson J. Saladis, Allison E. Shelton, Jack D. Simonis, Alorrianna E. Sitton, Tristen K. Stinson, Josephine D. Toberman, Elhiett D. Vasquez Mendoza, Corbin G. Wardrop, Benjamin M. Wilson, Ella R. Yanke, Hope J. Zander.

Grade 10

Alexis M. Atkinson, Phaedra J. Ausman, Brooklynn M. Baier, Emma G. Ballweg, Karsyn S. Banta, Connor J. Breunig, Mallory J. Breunig, Eliot G. Carlson, Braxton C. Conway, Ellianna T. Duellman, Nicholas J. Dunnum, Jenna D. Fargo, Alexis J. Ferguson, Evelyn C. Fritsch, Kassie J. Gavol, Benjamin S. Henderson, Ryan J. Jager, Ava N. Jorgenson, Mason D. Kaufman, Andrew R. King, Keeli E. Kraemer, Michael C. Lamberty, Morgan R. Larsen, Brianna B. Maier, Addison M. Markley, Devan T. Meise, Erick Ramirez, Ezekiel B. Nielsen, Pablo Renteria Jr, Austin T. Pagel, Dylan J. Quayle, Cadence A. Riethmiller, Luz J. Rodriguez Rea, Steven W. Romaker, Alexis C. Schwartz, Kianna D. Seebecker, Ava M. Shimpach, Kayla L. Shockley, Mia G. Sonday, Nicholas V. Stakhovskyy, Morgan A. Taylor, Isaiah K. Torres, Cheyenne J. Walls, Colin L. Wernsing, Mackenzie J. White, Emily L. Wicklund, Brooke E. Zirbel.

Grade 9

Alexandra Alvarado Chairez, Audrey F. Anding, Lyla R. Annen, Abigail R. Barrett, Alexis E. Beard, Rowan E. Bradley, Cora M. Brickl, Caden A. Campbell, Reagan R. Chrisler, Layna G. Crawley, Colby V. Frey, Elias C. Geurts, Gavin N. Goetsch, Colin S. Graber, Chase E. Harrison, Calvin B. Hartley, Zinedine Herrera, Jaylanie A. Hipolito, Dominic C. Hutter, Allen W. Jenkins, Annabelle R. Johnson, Marisa M. Kruckman, Alex Leyva Cota, Jessy M. Lindo Sanchez, Lawson J. Maier, Logan D. Mcintyre, Carmynn A. Meyer, Sydney J. Moore, Kylee E. Page-Heath, Ashton T. Parchem Ramirez, Sophia G. Perez, Ashley Pina Chavez, Nola G. Prohaska, Genesis A. Quezada Godoy, Addisyn L. Ranzenberger, Emma S. Rhyner, Jaylyn L. Riha, Jaycie A. Riha, Nolan W. Russo, Dylan M. Sawyer, Braden K. Schaaf, Masen R. Schmidt, Ana M. Sisul, Luke C. Stacionis, Garrison J. Statz, Hailey D. Stout, Theodore R. Toberman, Brisa Velazquez Martinez, Mariella L. Viola, Kyler D. Weiss, Jacob C. Wilhelm, Paolo O. Yanke, Martin D. Ziegler.