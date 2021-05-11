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Sauk Prairie High School honor roll, term 3
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Sauk Prairie High School honor roll

Sauk Prairie High School honor roll, term 3

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High Honor Roll

Grade 12

Adam T. Baier, Anna K. Ballweg, Kyle R. Bascom, Ella M. Basken, Joseph K. Baumgardt, Samuel J. Beattie, Kyle G. Been, Callie L. Blackley, Kaitlyn A. Brickl, Alec J. Buss, Carsen T. Cadorette, Emily A. Caflisch, Krystel C. Cumbajin Lara, Kyle J. Dregney, Cora F. Dunnum, Michael A. Endres, Shelbi F. Endres, Ariel A. Fredrick, Leah E. Froehlich, Carley A. Frosch, Madeline E. Ganshert, Tanne Griesen, Nicholas C. Grinstead, Henry D. Grotophorst, Taylor K. Haas, Hannah V. Helt, Benjamin J. Kapp, Kiersten E. Kobussen, Bailey L. Magnuson, Macey E. Mcintyre, Aidan M. Oconnell, Quinn A. Pliskie, Cassie J. Radl, Mabel J. Schneller, Grace E. Sibila-Ott, Cayden R. Wernsing, Brandt M. Wilson, Cassandra M. Ziegler.

Grade 11

Emma R. Aschliman, Jade L. Babcock, Quinn S. Baier, Connor J. Ballweg, Lucas C. Been, Signe R. Begalske, Makenzie O. Breunig, Lauren E. Breunig, Riley E. Breunig, Isabella I. Brickl, Dennis M. Brickl, Andrea M. Castillo Vanegas, Lexi S. Chrisler, James L. Dietmann, Trinity T. Doerre, Maura A. Dovin, Samantha J. Dyrud, Eleri B. Fester, Ashley M. Fowler, Lauren M. Frey, Elyse M. Gabriel, Marissa K. Haselwander, Faith M. Holler, Isaac M. Homar, Adam R. Hutter, Natilee J. Johnson, Jacie B. Jones, Jessica M. Keichinger, Abigail J. Kerl, Emma K. Kinnamon, Ellis J. Kirner, Emma J. Kopecky, Ellie J. Lankey, Avery C. Leigh, Evan K. Luckey, Sydney C. Martin, Nicholas L. Mast, Sophie A. Meronek, Kassandra K. Miller, Brandon J. Mittelstaedt, Marlee N. Mohrbacher, Malea D. Niesen, Jamie A. Nolden, Devin S. O’Connor, Hannah O. Packard, Ashley J. Pape, Alia J. Schlimgen, Aida J. Shadewald, Lucia M. Sistek, Megan R. Small, Ashley F. Sparrow, Paige A. Sprecher, Alexis A. Strunz, Lacey L. Taylor, Claire E. Thiede, Erin G. Tierney, Colton L. Uselman, Henry R. Watson, Brody Y. Wolfe, Richard M. Wolff, Dalton E. Zirbel.

Grade 10

Abigail M. Ballweg, Landon R. Ballweg, Nicholas R. Basken, Jack A. Boerger, Annika R. Braund, Savannah R. Breunig, Callie M. Brings, Carter J. Buss, Natalie C. Curtis, Jay F. Dregney, Lydia C. Endres, Sharlene Escobar, Anna R. Francour, Taylor R. Frey, Alexa G. Ganser, Jennifer Griesen, Magdalene M. Hartwig, Addison C. Hermsdorf, Ellie J. Hilliard, Austin A. Kaukl, Alexis L. Klemm, Gabrielle E. Kolmorgen, Charlotte R. Larson, Daniel N. Latham, Courtney A. Lautenbach, Kyra E. Manning, Lucas W. Mast, Phillip J. Nelson, Emilia C. Pape, Jenna H. Pistono, Seth D. Pliskie, Gage W. Ranzenberger, Allyson J. Saladis, Rayna G. Scheunemann, Allison E. Shelton, Jack D. Simonis, Tristen K. Stinson, Riley K. Talmage, Jack T. Tarnutzer, Jasmine R. Uselman, Nolan B. Vils, Alyssa M. Wenzel, Chloe J. Wernsing, Kaya L. Wilson, Madelyn R. Ziegler.

Grade 9

Savannah J. Acker, Katelyn E. Allen, Ava E. Andres, Erelyn R. Apel, Ellery A. Apel, Alexis M. Atkinson, Emma G. Ballweg, Alexis N. Been, Michael A. Blau, Jozie J. Braund, Mallory J. Breunig, Jackson R. Breunig, Eliot G. Carlson, Evan E. Delabarre, Alia D. Donaldson, Addison C. Douglas, Emerson E. Drew, Sara R. Endres, Lily A. Fauerbach, Katy E. Forbes, Evelyn C. Fritsch, Kassie J. Gavol, Kaleb R. Hansen, Autumn R. Heinz, Eve T. Hollenberger, Elena T. Homar, Christopher A. Hutson, Benjamin D. Janquart, Matthew E. Johnson, Hugo Flores Jr, Pablo Renteria Jr, William P. Judge, Garrett R. Kannenberg, Mason D. Kaufman, Daniel J. Klein, Kaia L. Kraemer, Kelsey F. Krayer, Chase M. Kruchten, Morgan R. Larsen, Nolan R. Lesniewski, Samuel B. Logterman, Xander S. Luckey, Logan J. Magnuson, Garret A. Mittelstaedt, Bryanna G. Morales, Sara L. Nehring, William S. Osgood, Mckayla M. Paukner, Dylan J. Quayle, Jack S. Rausch, Cadence A. Riethmiller, Carly J. Schroeder, Olivia S. Schultz, Alexis C. Schwartz, Kianna D. Seebecker, Ava M. Shimpach, Kayla L. Shockley, Ayla J. Sorg, Annika A. Staedter, Addison E. Strunz, Addison R. Sudmeier, Morgan A. Taylor, Shannon L. Tierney, Randall T. Trudell, Ella R. Weigel, Mackenzie J. White, Ayden R. Wildman, Olivia C. Wilkinson, Cheyanne J. Witthoft, Frankie Zhang, Emma K. Zick, Brooke E. Zirbel.

Honor Roll

Grade 12

Liam D. Ashley, Dominic P. Ballweg, Luke C. Baumgardt, Isaac J. Breunig, Naomi M. Breunig, Caiden C. Buffardi, Travis N. Crowder Jr, Owen W. Diehl, Lauryn E. Drager, Rilynn E. Eckstrom, Emily R. Herbrand, Jade M. Hilden, Jacob R. Jackson, Luke A. Larson, Jack C. Mabis, Linnea J. Nachreiner, Hadiya S. Parins, Dianey Sebastian.

Grade 11

Bradley M. Breunig, Bjorn V. Bradley, Edward D. Breunig, Dylan C. Breunig, Ashton E. Breunig, Carolyn J. Breunig, Ian A. Briscoe, Fianna Byrne, Kenneth J. Checky, Jonathan R. Cummings, Molly A. Diske, Samuel R. Drescher, Rose A. Eilertson, Brayton M. Fandrich, Katelyn M. Fishnick, Noah D. Frey, Angel Galvan, Ryan S. Godwin, Grace C. Gonzalez, Scott T. Graves, Elijah J. Green, Eva J. Green, Konnor M. Griffin, Riley A. Haas, Hogan X. Haas, Colden B. Harter, Samuel P. Hohenstein, Marissa L. Howard, Samantha J. Johnson, Helen M. Judge, Austin S. Keyser, Bo M. Kinney, Kylie N. Krayer, Brenden J. Larsen, Meadow L. Liedtke, Kassia K. Marquardt, Marshall G. Martin, Julian P. McCann, Aliyah L. McCoy, Malachi C. Nielsen, Kaleb H. O’Donnell, Olivia E. Paukner, Vanessa I. Pineda, Ava C. Putnam, Annalise M. Ramaker, Sydney L. Rider, Brandon L. Schott, Maximus W. Shavlik, Camilla E. Sotero-Garcia, Logan C. Sprecher, Wyatt G. Urban, Emily N. Vande Hey, Ella L. Williams, Damien C. Wright-Rodriguez Jr, Allison M. Yarnell.

Grade 10

Hannah M. Breunig, Kailey A. Baker, Brody W. Ballweg, Karley J. Blau, Carson D. Brickl, Phillip W. Brickl, Alana D. Buffardi, Isabell A. Caygill, Cameryn R. Ceglarski, Carly J. Coy, Clayton J. Dahlby, John J. Denny, Rianne M. Detter, Jack L. Dillon, Jaxson R. Dunn, Molly G. Fabian, Madeline J. Gassman, Haylee M. Goetsch, Sean D. Goodwin, Brady S. Greenheck, Gabriel J. Harter, Alexis L. Hellenbrand, Derek R. Hilden, Parker M. Hooper, Jenna A. Johnson, Paige R. Kent, Carlyn M. Kinnamon, Ethan W. Kolnik, Marcus C. Larson, Reid M. Leigh, Lucia K. Lindner, Marco A. Maldonado Barba, Marcus A. Martinez, Brooks R. McInerney, Jacy A. Mish, Audrie A. Nurkala, Thomas A. Pethan, Luke F. Pipitone, Michael J. Pipitone Iii, Jackson J. Rasmussen, Jonah J. Richard, John P. Ries, Meadow R. Scheunemann, Chesney M. Schonenberger, Grant H. Sorg, Kaden J. Stracke, Josephine D. Toberman, Corbin G. Wardrop, Olivia D. Wilson, Benjamin M. Wilson, Allie M. Ziegler.

Grade 9

William P. Anderson, Brooklynn M. Baier, Karsyn S. Banta, Samson D. Begalske, Ashley L. Bieze, Averee L. Breunig, Connor J. Breunig, Wildeshka S. Castro Seda, Gavin J. Daniels, John W. Dietmann, James J. Fishnick, Christopher Garcia, Harrison D. Haas, Galen N. Harpold, Silas B. Harrison, Benjamin S. Henderson, Ryan J. Jager, Ava N. Jorgenson, Keeli E. Kraemer, Austin D. Lankey, Brianna B. Maier, Sawyer W. Martin, Garrison T. Martin, Madelyn E. Mauch, Devan T. Meise, Kyle R. Meixelsperger, Austin T. Pagel, Kierstin K. Quindt, Erick Ramirez, Jade L. Reeves, Eden M. Remlinger, Luz J. Rodriguez Rea, Steven W. Romaker, Anthony M. Rosario, Finnegan T. Ruyle, Elisabeth I. Setterlund, Ava K. Sherman, Nicholas V. Stakhovskyy, Chayton B. Stanford, Cheyenne J. Walls, Eamon J. Walsh, Alizabeth G. Weitzel.

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