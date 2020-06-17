St. Patrick's School honor roll, term 4
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St. Patrick's School honor roll

St. Patrick's School honor roll, term 4

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High Honor

Grade 8

Kayla Pederson, and Makenna Pouillie.

Grade 7

Justyna Jakacki.

Grade 6

Landynn Miller.

Honors

Grade 8

Brady Baldwin, Dylan Demaske, Trey Laridaen, Naome Pouillie, Jasper Walsh, and Nate Zenthoefer.

Grade 7

Aedyn Lubinski, Carly Onsager, and Sam Zenthoefer.

Grade 6

Lillyan Wilke, Sena Vinopal, Ava Stanila, Nolan Powers, and Ellie Pouillie.

Scholastic Recognition

Grade 8

Kieran Arnold, Paige Clark, and Alex Geeseman.

Grade 7

Allie Roose.

Grade 6

Dylan Walsh, Tyler Seagren, Sophie Randall, and Cody Komiskey.

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