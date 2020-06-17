St. Patrick's School honor roll, term 4

High Honor
Grade 8
Kayla Pederson, and Makenna Pouillie.
Grade 7
Justyna Jakacki.
Grade 6
Landynn Miller.
Honors
Grade 8
Brady Baldwin, Dylan Demaske, Trey Laridaen, Naome Pouillie, Jasper Walsh, and Nate Zenthoefer.
Grade 7
Aedyn Lubinski, Carly Onsager, and Sam Zenthoefer.
Grade 6
Lillyan Wilke, Sena Vinopal, Ava Stanila, Nolan Powers, and Ellie Pouillie.
Scholastic Recognition
Grade 8
Kieran Arnold, Paige Clark, and Alex Geeseman.
Grade 7
Allie Roose.
Grade 6
Dylan Walsh, Tyler Seagren, Sophie Randall, and Cody Komiskey.
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